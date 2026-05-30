Почему мы постоянно тратим время на чтение плохих новостей в интернете

Слова «надо прекратить» нередко возникают в сознании человека, который последовательно просматривает один онлайн-материал за другим. Явление получило неформальное название «думскроллинг» (doomscrolling) — от англ. doom («рок», «несчастье») и scrolling («пролистывание»). Почему этот процесс так сложно остановить? И какие методы позволяют разорвать порочный круг бесконечного просмотра новостной ленты? В материале medicalxpress.com доктор психологии Крейг Савчук из клиники Мэйо в Рочестере предлагает ответы на эти вопросы.

Навязчивое потребление контента и эволюция — как они связаны

Думскроллинг впервые вошел в нашу жизнь в 2020 году. В начальный период пандемии COVID-19, когда люди оказались в вынужденной изоляции, они стали интенсивно использовать смартфоны, компьютеры и телевидение как источники информации и развлечения. Состояние высокой неопределенности побуждало к непрерывному поиску новостей. Однако никакой объем информации не устранял неопределенность, заставляя искать все новые и новые материалы. Чтение негативных новостей приводило только к разочарованию, усилению тревоги и возобновлению поиска.

Спустя годы эта привычка сохраняется у многих. Любое поведение и эмоциональные реакции выполняют определенную функцию. Изначальная цель думскроллинга — понять ситуацию и психологически подготовиться к ней. Но стремление к ясности легко перерастает в навязчивое и малопродуктивное занятие.

Движущей силой думскроллинга служит не только любопытство. Наша нервная система эволюционно настроена на обнаружение новых потенциальных угроз. Исторически данная особенность способствовала выживанию вида: мозг, быстро замечавший угрозы (особенно незнакомые), помогал избежать опасности. Однако в контексте интернета этот защитный механизм дает сбой. Первые минуты просмотра ленты могут не вызывать дискомфорта, но спустя некоторое время появляются тревога, гнев, уныние, отвращение или чувство беспомощности. Возникший отрицательный аффект действует подобно фильтру, заставляя обращать еще больше внимания на те новости и посты, которые подтверждают и усиливают эти переживания.

Мы не можем остановиться — как это влияет на наше настроение

Прокрастинация сна. Вечерний просмотр ленты затягивается, в итоге сон наступает значительно позже обычного. Дефицит сна снижает толерантность к раздражителям и ухудшает настроение на следующий день.

Проблемы с социализацией. Из-за поглощенности гаджетом не хватает времени на общение с близкими, что негативно воздействует на наше психологическое здоровье.

Снижение физической активности. Спорт и прогулки на природе защищают психику от стресса. Однако думскроллинг — малоподвижное занятие в четырех стенах — забирает время, которое можно было бы потратить на более приятные занятия, и усиливает психическое истощение.

Как бороться с желанием залипнуть в телефоне

Для противодействия врожденной склонности мозга к поиску потенциальных угроз автор статьи предлагает ряд вопросов для самоанализа:

Могу ли я реально повлиять на события, о которых узнаю из новостей?

Действительно ли эта информация необходима для планирования будущего, или она лишь провоцирует негативные эмоции?

Каков минимально достаточный объем сведений для принятия решений? В большинстве случаев нам необходимо ограниченное количество информации, чтобы взвесить все «за» и «против». Однако при думскроллинге человек усваивает гораздо больше информации, чем ему требуется, что ведет к нерешительности, ощущению беспомощности и необоснованному росту негативных эмоций.

Как пребывание онлайн влияет на мое состояние? Чувствую ли я себя лучше или хуже, чем до начала сеанса?

Чему я не уделяю время из-за скроллинга? Как эта привычка сказывается на сне, отношениях, работе, настроении и физическом здоровье?

После осознания воздействия думскроллинга на качество жизни можно ввести некоторые ограничения: