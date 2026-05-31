Эксперт ответил, возможно ли унаследовать нарциссизм

Получить в наследство от родителей можно не только квартиру или машину, но и самовлюбленность, считают немецкие ученые. Как так получается, выясняла «Вечерняя Москва».

Чтобы понять принципы генетического наследования психологических черт, исследователи Вестфальского университета имени Вильгельма в Мюнстере изучили данные 6175 близнецов, их родственников и партнеров. Исследование помогло установить, что однояйцевые близнецы, которые имеют практически идентичный набор генов, гораздо чаще проявляют и схожий уровень нарциссизма. Именно этот факт и стал основным доказательством его наследственной природы. Однако подобным образом были объяснены далеко не все случаи. Ученые заметили, что усиливать генетическую предрасположенность к нарциссизму может и желание таких людей вступать в отношения с теми, кто похож на них самих. Остальные же несовпадения немецкие психологи списывают на влияние индивидуального опыта, не связанного с семейным воспитанием. Так насколько возможно унаследовать нарциссизм?

Сегодня, в эпоху повального психологического просвещения, этот термин очень популярен среди молодежи. Такую «модную» характеристику присваивают всем, кто хоть немного уверен в себе, имеет хорошую самооценку или же болезненно реагирует на критику. Особенно популярны данные высказывания в адрес бывших спутников жизни и начальников. Впрочем, за пределами популярной психологии нарциссизм имеет куда более сложное строение, серьезные симптомы и последствия.

В научной среде этот термин трактуется по-разному. Например, в определенных случаях нарциссизм может быть лишь паттерном поведения, который характеризуется чрезмерной любовью к себе и потребностью в постоянном внимании. Иногда же это состояние — признак расстройства (НРЛ — нарциссическое расстройство личности. — «ВМ»), которое считается клиническим диагнозом. Их важно отличать. Когда речь идет о расстройстве, то в игру вступают не только преувеличенное чувство собственной значимости, фантазии о безграничном успехе, а также отсутствие эмпатии, но и, главное, эмоциональная нестабильность.

«Нужно понимать, что определенные нарциссические черты есть практически у каждого человека. В их числе — желание быть признанным, избегание критики, стремление к успеху и вниманию. Однако при нарциссическом расстройстве личности, которое встречается менее чем у процента населения, эти черты становятся устойчивой моделью поведения и влияют на все сферы жизни, — объясняет клинический психолог Анна Баленко. — Настоящий нарциссизм — более сложное и многослойное явление, нежели банальная самовлюбленность, поскольку за ширмой грандиозности скрывается опыт детской травмы. Такие люди прячут от всех свою уязвимость и в действительности хрупкую самооценку».

Кстати, не всегда такое расстройство легко выявить. Иногда оно бывает «открытым», то есть с явной демонстрацией собственной исключительности, а иногда «скрытым» — с повышенной чувствительностью к стыду и критике. Отличить трудный характер от настоящего диагноза может только специалист.

Согласно исследованию лишь часть случаев была связана с генетической предрасположенностью. Остальные, по мнению ученых, обуславливаются окружающей человека средой. О том, как действительно работает этот процесс, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Вероники Водохлебовой.

«В вопросе генетической предрасположенности речь идет не о самом нарциссизме, а о врожденных особенностях нервной системы: чувствительности к раздражителям, скорости реакции, эмоциональной возбудимости, импульсивности».

Такие характеристики на самом деле наследственные. В психологии их обычно связывают с типами темперамента, — говорит эксперт.

При этом ярлык холерика или сангвиника, находящихся в зоне риска, — тоже не приговор. По словам Водохлебовой, это лишь основа, на которую в том числе могут ложиться и проявления нарциссизма. Кстати, у холериков и сангвиников данные черты будут выражаться по-разному. Первые, к примеру, будут более склонны к яркому проявлению эмоций и импульсивности. Сангвиники же могут показать себя как люди, зависящие от чужого внимания. Но как ни крути, самым важным фактором, вне зависимости от генетической предрасположенности, остается среда, в которой растет человек.

«Это легко доказуемо, поскольку ребенок, который только родился, учится понимать себя с помощью окружающего мира. Обычно он получает обратную связь от родителей, которые реагируют на его эмоции, хвалят или критикуют, поддерживают или, наоборот, ругают, — рассказывает "Вечерней Москве" Водохлебова. — По этой причине если ребенок растет в условиях, где его либо идеализируют, либо эмоционально отвергают, его самовосприятие искажается».

Глядя на подобный сценарий, можно подумать: «Не весь мир таков». Однако здесь в игру вступает нейробиология, которая объясняет процесс закрепления этого поведения.

«При длительном проживании в подобных условиях у ребенка формируются устойчивые модели и эмоциональные реакции. Он привыкает защищаться, например, через демонстрацию превосходства или обесценивание других», — дополняет психолог.

Помимо семьи, роль играет и общество в целом.

По словам эксперта, весь парадокс заключается в том, что за внешней уверенностью таких людей часто скрывается вовсе не завышенная самооценка, а внутренняя неустойчивость и сильная зависимость от оценки со стороны. По этой же причине нарциссы достаточно болезненно реагируют на критику. Водохлебова уверена, что нарциссизм — не просто характер, а закрепленный способ адаптации людей к миру, который может проявляться как в стрессовых ситуациях, так и на ежедневной основе. А его наследственность — не правило, а фактор, обуславливающийся наличием определенной среды, подкрепляющей данную модель поведения.

Нарциссизм — не приговор. Психолог Анна Баленко утверждает, что даже в зрелом возрасте человек, обладающий такими чертами, может измениться, но при условии внутренней готовности столкнуться с истинным «Я». Это потребует длительной работы со специалистом, который поможет избавиться от защитной брони и безопасно столкнуться с собственной уязвленной частью. Друзья и близкие могут оказывать поддержку, когда нарцисс уже в терапии, но они будут бессильны, если человек не готов, поскольку их слова не будут услышаны.

Кстати

Нарциссам часто приписывают лидерские качества. Считается, что эта особенность поведения помогает быстрее подниматься по карьерной лестнице. Связано это со сниженным уровнем эмпатии, что позволяет не отвлекаться на чужие чувства. Однако этот же фактор мешает лидерам выполнять одну немаловажную функцию — грамотно управлять сотрудниками, своевременно реагируя на их потребности.

Глядя в зеркало

Слово «нарциссизм», как и цветок, к которому отсылает название термина, берет начало из древнего мира, а если быть точнее — из мифа. Давным-давно, во времена богов и героев, в Греции жил прекрасный юноша по имени Нарцисс, который отверг любовь нимфы Эхо. В наказание богиня Немезида заколдовала молодого человека, заставив его влюбиться в собственное отражение в воде. Будучи не в силах оторваться от него и получить любовь в ответ, юноша умер от тоски, а на его месте вырос ныне известный нам цветок. В науку такой термин, как «нарциссизм», был введен в 20 веке. Его предложил австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд.