У мастурбации выявили неожиданную пользу для отношений

Мастурбация может помогать людям справляться со стрессом, одиночеством и нехваткой близости во время разлуки с партнером. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Исследователи проанализировали 14 научных работ с участием около 9 тыс. человек старше 18 лет. Все участники находились в длительной разлуке с партнерами — либо состояли в отношениях на расстоянии, либо были вынуждены жить отдельно из-за карантинных ограничений во время пандемии COVID-19.

Ученые отметили, что большинство предыдущих исследований лишь фиксировали частоту мастурбации, но почти не изучали, как она влияет на эмоциональное состояние людей и качество отношений. Новый обзор показал, что в условиях разлуки такое поведение может выполнять важную психологическую функцию.

У мужчин мастурбация чаще была связана с сексуальной разрядкой и снятием физического напряжения. Женщины чаще сообщали, что используют ее для расслабления, улучшения сна, снижения эмоционального стресса и даже поддержания ощущения близости с партнером.

Анализ выявил, что умеренная частота мастурбации обычно связана с положительными эффектами. Участники исследований чаще сообщали о более высокой сексуальной самооценке, лучшем понимании собственного тела и большей удовлетворенности отношениями. Некоторые пары использовали видеосвязь для совместной мастурбации, что помогало сохранять эмоциональную близость во время разлуки.

Авторы подчеркнули, что мастурбацию нельзя считать ни однозначно полезной, ни однозначно вредной для отношений. Ее влияние определяется качеством отношений, уровнем общения между партнерами, личными убеждениями и культурным контекстом. По мнению исследователей, обсуждение сексуальности должно учитывать эти различия и избегать универсальных оценок.