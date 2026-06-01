Психолог объяснил, как пережить кризис среднего возраста

Кризис среднего возраста чаще приходится на период с 35 до 45 лет, так в это время человек начинает яснее видеть свои ограничения. Об этом «Чемпионату» рассказала системный семейный психотерапевт, организационный психолог Диана Гончарова.

По словам эксперта, главный болезненный момент связан с утратой иллюзий. В детстве человеку внушают, что усердие гарантирует карьеру, а талант — признание. К 40 годам многие впервые осознают: возможности не безграничны, выше одной-двух должностей подняться, возможно, уже не получится, а бизнес не сложился. Социальные сети усиливают этот эффект — чужие успехи начинают казаться нормой, хотя за ними часто стоит редкое совпадение способностей, обстоятельств и случая.

Кризис затрагивает и отношение к телу, и личную жизнь. Человек понимает, что вряд ли резко изменит внешность, если годами откладывал спорт, а часть возможностей уже прошла. Для женщин этот период часто осложняет вопрос материнства и карьерные разочарования после долгого декрета.

«Особенно остро страдает внутренний ребёнок — та часть личности, которая верила в большие мечты, труд и обязательную награду. Человек может столкнуться с апатией, депрессивными состояниями и гореванием по тому, что не случилось», — пояснила Гончарова.

Психолог подчеркнула, что кризис приходит даже к успешным людям. Большая цель может годами собирать жизнь в одну точку, но после её достижения возникает пустота — как у олимпийских чемпионов после победы, которые не знают, что делать дальше.

Главное в такой ситуации — признать кризис и не делать резких шагов, не разводиться внезапно, не бросать работу, не садиться на жёсткую диету и не пытаться срочно доказать себе, что жизнь можно полностью переписать. Человеку нужно дать себе время на горевание, считает Гончарова.

В российской культуре, продолжила она, грусть часто воспринимают как слабость. Окружающие пытаются взбодрить, отвлечь, заставить собраться. Но горевание помогает расстаться с тем, что уже невозможно, не получилось или ушло. Кому-то нужно побыть одному, уехать на дачу, провести выходные под одеялом, поплакать, снизить нагрузку. Также важны люди, которые могут быть рядом без обесценивания.

Опасность начинается там, где человек любой ценой убегает от чувств. Одни выбирают алкоголь, другие — новую влюблённость, третьи резко берутся за десятки проектов или экстремальный спорт. Внешне это похоже на активность, но часто служит способом не встречаться с болью.