Названо лучшее время суток для секса

Большинство пар по привычке выбирают для интимной близости ночное время, однако эксперт по сну Майкл Бреус считает, что это не самое удачное решение. Мнение специалиста по этой теме опубликовало издание USA Today.

© Lenta.ru

По словам Бреуса, ближе к ночи организм естественным образом готовится ко сну: повышается уровень мелатонина, а гормоны энергии и возбуждения, наоборот, снижаются. Из-за этого у многих людей уменьшается уровень бодрости.

Эксперт добавил, что для интимной близости больше подходят утренние часы: в это время выше уровень энергии и гормональная активность. При этом он подчеркивает, что универсального «идеального времени» не существует, так как многое зависит от индивидуального ритма человека и образа жизни.

Ранее психотерапевт Кэтрин Кавалло рассказала, что эрекция может возникнуть из-за стресса, облегчения или другого сильного эмоционального переживания. По ее словам, такая реакция не всегда связана с сексуальным возбуждением.