Ученые выяснили, от чего зависит восприятие красоты

Мозг оказался не таким последовательным в оценке красоты, как считалось
Исследование, опубликованное в Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, показывает, что восприятие красоты зависит от типа визуального объекта. В ходе анализа архитектуры и живописи ученые обнаружили, что мозг, вероятно, использует разные критерии оценки для зданий и картин, особенно в отношении симметрии, сложности и структуры изображения.
Как проводилось исследование
Ученые сравнили два набора визуального материала XIX века из Парижа эпохи реконструкции Османа (1853–1870). В выборку вошли 55 фотографий фасадов жилых зданий и 142 изображения картин 61 художника из коллекций Лувра и Орсе.
Анализ проводился с помощью компьютерных методов, которые измеряли:
- визуальную сложность (распределение света, цвета и пространства)
- симметрию и баланс изображения
- повторяемость узоров
- ориентацию линий (вертикали и горизонтали)
- разделение переднего и заднего плана
Основные результаты
Исследование показало устойчивые различия между архитектурой и живописью.
Здания демонстрировали:
- более высокую визуальную сложность
- выраженную симметрию и баланс
- повторяющиеся геометрические структуры
- преобладание вертикальных и горизонтальных линий
- четкое разделение фона и объектов
Картины, напротив, чаще содержали:
- меньшую формальную симметрию
- более свободную композицию
- разнообразные направления линий, включая диагонали
- менее четкие границы между объектами и фоном
Что это значит для восприятия красоты
Авторы связывают различия с тем, что мозг может применять разные «эстетические настройки» в зависимости от контекста.
«Меня всегда интересовала система оценки в головном мозге, сеть, которая обучается и использует ценности для принятия решений. В какой-то момент я задался вопросом, являются ли эстетические ценности универсальными или специфичными для разных областей», — отмечает профессор психологии и соавтор исследования Норберто Гживач.
Исследователи также подчеркивают, что система предпочтений задействует разные сенсорные каналы — зрение, слух, вкус и обоняние.
«Мы знаем, что эстетические ценности для каждой из этих модальностей хранятся в разных местах. Но удивительно, что даже внутри зрения разные ценности могут быть разделены между искусством и архитектурой», — говорит Гживач.
Общие черты и исключения
Несмотря на различия, у архитектуры и живописи обнаружены и сходства. В обоих случаях преобладали теплые оттенки, что исследователи связывают с устойчивыми визуальными предпочтениями.
Отдельные художественные направления также заметно влияли на визуальные параметры. Так, в импрессионизме (например, у Клода Моне в сериях с Руанским собором или у Огюста Ренуара в сценах с рассеянным дневным светом) часто использовались сложные цветовые переходы и множество близких оттенков, создающих «раздробленную» световую структуру. В работах Барбизонской школы (например, у Жана-Франсуа Милле или Теодора Руссо) цветовая палитра, напротив, была более сдержанной: доминировали землистые тона, мягкие переходы и менее выраженные контрасты.
«Когда мы говорим, что что-то красиво, контекст того, что мы видим, имеет значение», — отмечает Гживач.
Исследование предполагает, что эстетическое восприятие может быть более специализированным, чем считалось ранее, и зависит не только от универсальных визуальных принципов, но и от типа объекта, который мы оцениваем.