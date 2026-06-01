Ученые выяснили, от чего зависит восприятие красоты

Исследование, опубликованное в Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, показывает, что восприятие красоты зависит от типа визуального объекта. В ходе анализа архитектуры и живописи ученые обнаружили, что мозг, вероятно, использует разные критерии оценки для зданий и картин, особенно в отношении симметрии, сложности и структуры изображения.

© Naukatv.ru

Как проводилось исследование

Ученые сравнили два набора визуального материала XIX века из Парижа эпохи реконструкции Османа (1853–1870). В выборку вошли 55 фотографий фасадов жилых зданий и 142 изображения картин 61 художника из коллекций Лувра и Орсе.

Анализ проводился с помощью компьютерных методов, которые измеряли:

визуальную сложность (распределение света, цвета и пространства)

симметрию и баланс изображения

повторяемость узоров

ориентацию линий (вертикали и горизонтали)

разделение переднего и заднего плана

Основные результаты

Исследование показало устойчивые различия между архитектурой и живописью.

Здания демонстрировали:

более высокую визуальную сложность

выраженную симметрию и баланс

повторяющиеся геометрические структуры

преобладание вертикальных и горизонтальных линий

четкое разделение фона и объектов

Картины, напротив, чаще содержали:

меньшую формальную симметрию

более свободную композицию

разнообразные направления линий, включая диагонали

менее четкие границы между объектами и фоном

Что это значит для восприятия красоты

Авторы связывают различия с тем, что мозг может применять разные «эстетические настройки» в зависимости от контекста.

«Меня всегда интересовала система оценки в головном мозге, сеть, которая обучается и использует ценности для принятия решений. В какой-то момент я задался вопросом, являются ли эстетические ценности универсальными или специфичными для разных областей», — отмечает профессор психологии и соавтор исследования Норберто Гживач.

Исследователи также подчеркивают, что система предпочтений задействует разные сенсорные каналы — зрение, слух, вкус и обоняние.

«Мы знаем, что эстетические ценности для каждой из этих модальностей хранятся в разных местах. Но удивительно, что даже внутри зрения разные ценности могут быть разделены между искусством и архитектурой», — говорит Гживач.

Общие черты и исключения

Несмотря на различия, у архитектуры и живописи обнаружены и сходства. В обоих случаях преобладали теплые оттенки, что исследователи связывают с устойчивыми визуальными предпочтениями.

Отдельные художественные направления также заметно влияли на визуальные параметры. Так, в импрессионизме (например, у Клода Моне в сериях с Руанским собором или у Огюста Ренуара в сценах с рассеянным дневным светом) часто использовались сложные цветовые переходы и множество близких оттенков, создающих «раздробленную» световую структуру. В работах Барбизонской школы (например, у Жана-Франсуа Милле или Теодора Руссо) цветовая палитра, напротив, была более сдержанной: доминировали землистые тона, мягкие переходы и менее выраженные контрасты.

«Когда мы говорим, что что-то красиво, контекст того, что мы видим, имеет значение», — отмечает Гживач.

Исследование предполагает, что эстетическое восприятие может быть более специализированным, чем считалось ранее, и зависит не только от универсальных визуальных принципов, но и от типа объекта, который мы оцениваем.