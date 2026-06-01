Психолог объяснил, как дейтинг-приложения изменили отношения

Дейтинг-приложения существенно изменили подход людей к знакомствам и отношениям, создав иллюзию бесконечного выбора партнеров. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог сервиса знакомств Teamo Татьяна Любина.

«Современные дейтинг-приложения сделали знакомства доступнее и быстрее, однако вместе с этим изменилось и отношение людей к самим отношениям. У многих пользователей формируется ощущение, что в любой момент можно найти кого-то «лучше», поэтому им становится сложнее эмоционально вкладываться в одного человека», — заявила специалист.

Любина отметила, что постоянный выбор и большое количество анкет нередко усиливают тревожность и эмоциональную нестабильность.

«Человек начинает воспринимать знакомства как бесконечную ленту возможностей. Это может приводить к поверхностному общению, быстрому разочарованию и страху принять «неидеальное» решение. В результате люди дольше остаются в неопределенности и избегают серьезной привязанности», — пояснила психолог.

По ее словам, также приложения повлияли на скорость развития общения.

«Раньше знакомство чаще происходило постепенно: через общих друзей, учебу или работу. Сейчас общение начинается быстрее, но при этом не всегда становится глубже. Люди нередко оценивают друг друга по нескольким фотографиям и короткому описанию, что усиливает культуру быстрых выводов», — рассказала эксперт.

При этом психолог подчеркнула, что дейтинг-приложения нельзя считать исключительно негативным явлением.

«Для многих людей онлайн-знакомства стали возможностью расширить круг общения, познакомиться с партнером из другого города или найти отношения тем, кому сложно делать первый шаг в реальной жизни. Все зависит от того, как человек использует эти сервисы и с какими ожиданиями приходит в них», — отметила Любина.

По словам специалиста, главная проблема возникает тогда, когда дейтинг превращается в способ избежать одиночества или повысить самооценку.

«Если человек воспринимает количество лайков и мэтчей как показатель собственной ценности, это может усиливать эмоциональную зависимость от приложений и снижать удовлетворенность реальными отношениями», — объяснила психолог.

Любина добавила, что на фоне усталости от постоянного выбора и большого количества анкет пользователи все чаще обращают внимание на более структурированные форматы знакомств, где акцент делается на совместимости, а не на количестве контактов.