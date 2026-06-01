Эксперт объяснил, как зумеры относятся к родительству

Поколение зумеров не рассматривает создание семьи и родительство как обязательный жизненный этап. Для них детство ребенка воспринимается как своеобразный проект, рассказал ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации, член коллегии Минпросвещения России Алексей Гусев на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

«Ключевой момент, который я как исследователь наблюдаю, что для этого поколения детство является неким проектом. А родительство не является обязательной функцией, семья не является обязательным ответственным шагом человека, она может быть, а может и не быть», — рассказал он.

По словам эксперта, такая установка порождает целый веер социальных последствий.

«Мы удивляемся количеству разводов, а они не удивляются. Мы удивляемся тому, что у нас фактически уходит с повестки дня детоцентристская семья», — отметил Гусев.

Он добавил, что для зумеров ребенок — это скорее партнер, часть проекта, который должен учиться на собственных ошибках, а традиционная модель опеки старших поколений над детьми теряет свою актуальность.