Стало известно, чем могут быть вызваны панические атаки

Психолог Ирина Ащеулова рассказала, что люди с тревожными симптомами нередко откладывают обращение за помощью из-за страха услышать тяжёлый диагноз, столкнуться с осуждением или показаться «ненормальными».

В комментарии ИА RuNews24.ru она отметила, что особенно трудно бывает тем, кто привык всё контролировать и справляться самостоятельно.

«Тревожное расстройство не лечится усилием воли», — подчеркнула Ащеулова.

По словам психолога, тревожные симптомы могут усиливаться из-за проблем с физическим состоянием, в том числе из-за нарушений работы щитовидной железы, гормональных сбоев или дефицита витаминов и микроэлементов. Однако если обследования не выявляют причин, а тревога, бессонница и внутреннее напряжение сохраняются, то не стоит годами искать скрытую болезнь и оставаться с этим в одиночку.

Ащеулова добавила, что тревожное расстройство поддаётся коррекции. Помощь может включать психотерапию, работу с образом жизни, навыки саморегуляции, а в отдельных случаях — медикаментозную поддержку по назначению врача.

