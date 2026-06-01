Названа неожиданная причина повышенной тревожности

Французские исследователи обнаружили связь между нарушением усвоения фруктозы и повышенной тревожностью. По их данным, избыток фруктозы, который не всасывается в кишечнике, может изменять состав микрофлоры, вызывать воспаление и влиять на работу мозга через так называемую ось «кишечник — мозг». Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

Фруктоза — простой сахар, который содержится во фруктах и овощах, а также в большом количестве добавляется в сладкие напитки, соки и переработанные продукты. Для ее усвоения необходим специальный белок-переносчик в тонком кишечнике. Если количество фруктозы превышает возможности этого механизма, часть сахара попадает в толстую кишку, где становится пищей для бактерий. Такое состояние называют мальабсорбцией фруктозы.

Авторы работы решили проверить, может ли этот процесс влиять не только на пищеварение, но и на психическое состояние. В исследовании приняли участие 55 здоровых мужчин. Добровольцы в течение недели фиксировали свой рацион, после чего прошли дыхательный тест, позволяющий определить, насколько эффективно организм усваивает фруктозу.

Оказалось, что признаки мальабсорбции фруктозы присутствовали примерно у 60% участников. При этом количество потребляемой фруктозы у людей с нарушением усвоения и без него практически не различалось.

Участники также заполнили психологические опросники. Люди с мальабсорбцией фруктозы в среднем демонстрировали более высокий уровень тревожности. Хотя различия не достигали уровня клинического психического расстройства, они указывали на повышенное эмоциональное напряжение.

Анализы крови показали, что у таких добровольцев были повышены уровни воспалительных белков и бактериальных токсинов, попавших из кишечника в кровоток. Кроме того, исследование образцов кала выявило заметные различия в составе кишечной микрофлоры.

Чтобы проверить, действительно ли нарушение усвоения фруктозы может влиять на мозг, ученые провели дополнительные эксперименты на мышах, генетически лишенных белка-переносчика фруктозы. После четырех недель питания с добавлением фруктозы животные демонстрировали более выраженное тревожное и депрессивноподобное поведение по сравнению с контрольными группами.

Исследование показало, что у таких мышей значительно изменялся состав кишечной микрофлоры, а в клетках микроглии — иммунных клетках мозга — активировались гены, связанные с воспалением. Это свидетельствует о том, что воспалительные процессы, возникающие в кишечнике, способны воздействовать на центральную нервную систему.