Перечислены тревожные звоночки пошатнувшейся психики

Врач-психиатр, психотерапевт Шестаков перечислил несколько тревожных звоночков, которые сигнализируют о пошатнувшейся психике. О том, на какие симптомы обращать внимание, он поговорил с изданием UfaTime.ru.

По словам Шестакова, психическое здоровье — это умение справляться с проблемами, а не их отсутствие. Если же по какой-то причине у человека пропадает эта способность, организм начинает подавать сигналы, которые нельзя игнорировать, особенно если они не проходят дольше двух недель.

В число таких сигналов психиатр включил бессонницу, постоянную сонливость или нежелание просыпаться; утрату интереса к тому, что раньше нравилось; хроническую усталость без физической причины; тревогу; панические атаки, а также навязчивые мысли.

Врач добавил, что при проблемах с психикой могут появиться резкие перепады настроения, не связанные с внешними событиями, и необъяснимые боли и слабость.

«Психика болеет так же, как сердце или щитовидная железа. Раннее обращение к специалисту делает терапию короче и эффективнее», — заключил психиатр.

Ранее Шестаков объяснил, из-за чего возникает острое нежелание возвращаться к работе после отпуска или длинных выходных. По словам врача, это не лень или слабохарактерность, а закономерная нейробиологическая реакция.