Как провести лето, чтобы не жалеть об упущенных возможностях

В начале лета люди планируют много путешествовать, встречать рассветы, выезжать на пикники и заниматься тем, на что обычно не хватает сил и времени. Однако «идеальную картинку» не всегда удается воплотить в реальность, и к осени люди понимают, что лето прошло зря. Как этого избежать и сделать отдых запоминающимся в любом возрасте, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Как рассказала клинический психолог Марианна Абравитова, лето — время для смены обстановки и для отдыха. Такое восприятие формируется с детства: в школе заканчивалась учеба, а впереди были длинные выходные. И это видение остается с человеком на всю жизнь, но, в зависимости от возраста, меняется подход к отдыху.

Дети, подростки, учащиеся вузов

Чтобы их отдых стал незабываемым, Абравитова рекомендовала не проводить время дома у компьютера, а больше путешествовать и искать новые хобби, которые будут приносить удовольствие:

«Путешествия позволяют замедлить время, поэтому, если у человека есть возможность, стоит посетить новые города и страны. Причем чем чаще человек меняет картинку вокруг и свои занятия, тем медленнее проходит лето. Это связано с особенностью психики: когда мы пробуем что-то новое, время замедляется. Также подобные перемены позволяют восстановить силы перед новым учебным годом».

Люди среднего возраста

Работающим людям стоит разделить свой отпускной период на две части, посоветовала Абравитова:

«Первую спланировать в начале лета, а вторую — в конце. В первые две недели можно позволить себе отдыхать, ничего не делать, отложить домашние обязанности и посторонние мысли. Будет лучше уехать в отпуск с полным пансионом, где человеку не придется думать о том, что съесть, и о том, что нужно прибрать. Необязательно ехать для этого на море, можно выбрать любой новый город. Вторую половину отдыха, наоборот, стоит разнообразить активными поездками и экскурсиями, чтобы входить в осень с яркими воспоминаниями».

Пожилые люди

Многие пенсионеры проводят лето на дачах, занимаясь участком.

«Пожилые люди живут этим. Дачные хлопоты для них не тяжелый труд, а наслаждение. К тому же, когда они видят реальный результат своих вложений, это приносит им положительные эмоции. По этой причине их можно рассмотреть как один из вариантов отдыха», — отметила эксперт.

Однако, если есть финансовая и физическая возможность, психолог порекомендовала отправиться в путешествие:

«Потому что это времяпрепровождение позволит почувствовать себя молодым, свободным от забот и активным. К тому же в путешествиях люди много гуляют, посещают экскурсии, выставки и достопримечательности, что позволяет сохранить физическую активность в норме».

Также она напомнила, что любое путешествие — это всегда новая информация, которая тренирует мозговую деятельность.

«Человек узнает что-то новое, а значит, в его мозгу формируются новые нейронные связи, улучшаются когнитивные функции. Как следствие, можно избежать развития нейродегенеративных заболеваний», — подчеркнула психолог.

Варианты досуга для людей разного возраста

Дети и подростки:

квесты на свежем воздухе;

скейтборд, ролики, самокаты;

лазертаг и пейнтбол.

Молодежь и взрослые:

сапбординг (катание на специальной плавучей доске с помощью длинного весла);

вейкбординг (катание на доске по водной поверхности);

велозаезды;

марафоны и полумарафоны;

йога на свежем воздухе;

пляжный волейбол и фрисби (командные игры для больших компаний);

походы и глэмпинг.

Пожилые люди:

скандинавская ходьба;

йога и цигун на траве (растяжки и дыхательные практики под открытым небом);

бердвотчинг (спокойные прогулки с биноклем и наблюдение за птицами);

речные прогулки.

Кстати, проект «Московское долголетие» этим летом предлагает новый вид досуга — лесотерапия. Первые оздоровительные прогулки уже провели в отдельных районах столицы.

Также врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «ВМ» рассказала о самых полезных видах физической нагрузки для пожилых людей.