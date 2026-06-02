Мужчинам назвали три движения руками, которые доведут женщину до оргазма

Сексолог Ангелина Прыткова подсказала мужчинам три движения руками, благодаря которым они гарантированно смогут довести женщину до оргазма. Свои рекомендации она опубликовала в Telegram-канале.

© Lenta.ru

По словам Прытковой, первое движение нужно выполнять одним пальцем с легким нажимом: необходимо в спокойном темпе на протяжении одной минуты необходимо рисовать круг по часовой стрелке вокруг клитора без смены направления. Специалистка утверждает, что эта техника работает на 70 процентах женщин.

В качестве второй технике сексолог посоветовала мужчинам рисовать пальцем восьмерку. Такое движение захватывает сразу клитор, большие половые губы и капюшон. В результате активируются все три ветви нерва, который проходит в этом месте, объяснила Прыткова.

Еще один способ довести женщину до оргазма — рисовать пальцем в интимной зоне букву «А».

«Меняем направление давления три раза за движение. Больше точек стимуляций = постоянное нарастающее возбуждение», — уточнила специалистка.

Ранее сексолог Рейчел Райт объяснила мужчинам три принципа орального секса. Так, она призвала не заниматься этой сексуальной практикой без прелюдии.