Как реагировать на манипуляции начальства

В основе любой манипуляции лежит попытка управлять эмоциями другого человека, объяснила практикующий клинический психолог Ксения Солопанова. В разговоре с «Лентой.ру» она подчеркнула, что руководитель может использовать чувство вины, страх увольнения, чередование похвалы и критики, давление авторитетом или создание ощущения, что сотрудник все время недостаточно хорош.

«С позиции поведенческой психологии манипуляция особенно сильно действует на людей, которым сложно выстраивать границы, говорить "нет", выдерживать конфликт или отделять собственную ценность от оценки окружающих. Такие сотрудники чаще стараются быть удобными, боятся разочаровать руководство и постепенно начинают жить в состоянии постоянного страха», — рассказала Солопанова.

По словам психолога, одним из самых распространенных механизмов являются двойные сигналы. Так, начальник может говорить сотруднику быть самостоятельным, но позже критикует любое принятое решение. Или сначала эмоционально приближает человека через похвалу, а затем резко обесценивает его работу.

«В результате сотрудник перестает понимать, что от него ожидают, и начинает постоянно подстраиваться под настроение руководителя. В конфликтологии подобная модель называется созданием нестабильной среды. Человек тратит огромное количество сил не на работу, а на попытку предугадать реакцию начальства и избежать эмоционального давления», — пояснила Солопанова.

В таких условиях особенно важно переводить общение из эмоциональной плоскости в конкретику: фиксировать договоренности письменно, задавать уточняющие вопросы, спокойно проговаривать задачи, сроки и критерии результата, не оправдываться импульсивно под давлением эмоций, посоветовала психолог.

«Не каждый строгий руководитель является манипулятором. Иногда это связано с высокой нагрузкой, отсутствием управленческих навыков или жесткой корпоративной культурой. Самое важное в любом рабочем конфликте сохранять внутреннюю опору и не связывать собственную ценность исключительно с мнением коллектива или руководителя. Именно потеря внутренней устойчивости делает человека особенно уязвимым перед манипуляциями и токсичной атмосферой», — добавила Солопанова.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Антон Шестаков объяснил, что острое нежелание возвращаться к работе после отпуска или длинных выходных — это не лень или слабохарактерность, а закономерная нейробиологическая реакция.