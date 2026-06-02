Почему молодые родители жалуются на забывчивость

Исследование Университета Монаша, опубликованное в журнале Cortex, не выявило объективных доказательств ухудшения когнитивных функций у молодых родителей. Работа стала одним из самых масштабных исследований, посвященных так называемому «послеродовому синдрому» — популярному представлению о том, что после рождения ребенка память и внимание якобы заметно снижаются.

© Naukatv.ru

Авторы сосредоточились на проверке ключевого вопроса: существует ли вообще измеримый когнитивный спад после рождения ребенка или речь идет только о субъективных ощущениях усталости и перегрузки.

Масштабное сравнение родителей и контрольной группы

В исследовании участвовали 150 матерей и 150 отцов в течение первых двух лет после рождения ребенка. Для сравнения также была использована контрольная группа взрослых без детей.

Испытуемые проходили комплексные когнитивные тесты, включавшие оценку рабочей памяти, скорости обработки информации, внимания, способности к переключению задач и других базовых функций мышления. Такой набор позволяет достаточно точно фиксировать даже небольшие изменения в когнитивной эффективности.

Однако результаты оказались стабильными: различий между родителями и людьми без детей не обнаружено ни по одному из ключевых показателей. Это касается как матерей, так и отцов.

Доктор Келси Перриккад отметила:

««Результаты тестов не показали различий между группами, что не подтверждает существование так называемого "мозга молодой мамы" — представления о том, что после родов ухудшаются память и концентрация».

Почему возникает ощущение ухудшения памяти

Несмотря на отсутствие объективных изменений, многие родители сообщают о рассеянности, забывчивости и трудностях с концентрацией. Исследователи объясняют это не когнитивным снижением, а сочетанием внешних факторов.

Главный из них — хронический недосып. Нерегулярный сон влияет на внимание, скорость реакции и субъективное ощущение ясности мышления. Дополнительно роль играет постоянная многозадачность: уход за ребенком требует одновременного контроля нескольких процессов, что создает ощущение перегрузки.

Интересно, что в данных обнаружился эффект самооценки памяти. Мужчины без детей оценивали свои когнитивные способности выше, чем остальные группы, включая отцов. Ученые связывают это с особенностями самовосприятия, которое может снижаться у родителей под влиянием усталости.

Сон и восстановление как ключевой фактор

Авторы отмечают, что даже спустя два года после рождения ребенка когнитивные показатели не демонстрировали изменений. Это период, когда у многих семей режим сна постепенно стабилизируется, а нагрузка становится более предсказуемой.

При этом исследователи напоминают, что в период беременности в некоторых работах фиксировались незначительные изменения отдельных когнитивных параметров, однако данные остаются неоднозначными и зависят от методики измерений.

Что ожидали исследователи

Перед началом работы команда предполагала, что у молодых родителей могут проявиться как субъективные жалобы, так и слабые объективные изменения в тестах. Также рассматривалась гипотеза о постепенном восстановлении когнитивных функций по мере роста ребенка и улучшения сна.

Однако ни один из этих сценариев не подтвердился в данных.

Итог исследования

Авторы подчеркивают, что жалобы родителей нельзя игнорировать, поскольку они отражают реальный уровень нагрузки и усталости. Однако эти ощущения, по-видимому, не связаны с изменениями структуры или эффективности работы мозга.

Как отметила доктор Перриккад:

«Мы ожидали, что между новоиспеченными мамами и папами не будет существенной разницы из-за общей обстановки после родов, а также предполагали, что когнитивные способности родителей улучшатся с течением времени после родов, но наши ожидания не подвердились», — сказал он.

Таким образом, речь идет не о снижении памяти как таковой, а о состоянии перегруженности, при котором когнитивные функции субъективно воспринимаются хуже, чем они есть на самом деле.