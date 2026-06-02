Психолог объяснил, чем зумеры отличаются от других поколений

Это поколение не готово жертвовать семьёй ради работы.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Юлия Куликова-Цай.

«А зачем костьми ложиться ради карьеры, если ты не живёшь свою жизнь? Это очень интересный парадокс. Условно говоря, если пьянка мешает работе, то зачем мне такая работа — это принцип зумера. Если есть семья, дети или кошечка, собачка и нет ни секунды, чтобы уделять им время, то зачем же я живу? У них совершенно другие ценности. Для них нет идеи дешёвых авторитетов, которая нахлынула большой волной на нас с начала 1990-х, когда появились лёгкие деньги и дешёвый авторитет был кричащим и вызывающим. Для зумеров они сами важнее, чем эти деньги».

Ранее психолог Ирина Смолярчук назвала зумеров «людьми компромисса». В отличие от миллениалов, они не стремятся доказать свою самостоятельность и не готовы ради этого отказываться от комфорта, отметила гештальт-терапевт.