Быть одному или в плохих отношения — психологи выяснили, что лучше

В обществе укоренился стереотип: подлинное счастье возможно только в паре, а одиночество — лишь временный этап в ожидании «настоящей» жизни. Однако новое масштабное исследование немецких и израильских ученых опровергает это убеждение. Ученые доказали, что наличие партнера само по себе не гарантирует благополучия, а токсичный или даже посредственный союз портит психику сильнее, чем осознанное одиночество. Результаты работы опубликованы в научном журнале Personality and Individual Differences.

13 лет наблюдений за тысячами судеб

Большинство подобных опросов фиксируют эмоциональное состояние людей в один конкретный момент. Из-за этого трудно понять причинно-следственную связь: то ли отношения делают человека счастливым, то ли изначально позитивные люди легче находят любовь.

Исследователи Менелаос Апостолу и Элиаким Кислев из Еврейского университета (Израиль) применили принципиально иной подход. Они в течение 13 лет непрерывно наблюдали за динамикой жизни около 12 000 взрослых жителей Германии. Прослеживая переходы участников из статуса «свободных» в статус «встречающихся» или супругов (и наоборот), авторы смогли точно оценить, как смена семейного положения влияет на внутренний мир человека.

Скромные бонусы брака и победа над одиночеством

Выяснилось, что в среднем люди в паре действительно чувствуют себя чуть лучше, но этот прирост субъективного счастья оказался весьма скромным. По 10-балльной шкале удовлетворенности жизнью романтические отношения добавляют всего 0,42 балла, а официальный брак — 0,86 балла.

Это подтверждает, что наше счастье складывается из множества факторов: здоровья, карьеры, финансов, хобби и наличия целей. Ни один партнер не способен закрыть все эти потребности.

Единственной сферой, где стабильный союз показал колоссальное преимущество, стало избавление от одиночества. Как поясняет профессор Элиаким Кислев, чувство одиночества работает как эволюционный будильник: оно требует лишь физического присутствия другого человека рядом, но абсолютно не отражает общее качество жизни.

Качество важнее статуса

Ключевой вывод ученых звучит бескомпромиссно: решать должен не статус в паспорте, а качество взаимодействия в паре.

Разделив пары на три группы (с плохими, средними и хорошими отношениями), исследователи увидели, что люди в несчастливых союзах испытывают гораздо больше стресса, симптомов депресси и тревоги, чем те, у кого партнера нет вовсе.

Утверждение «любые отношения лучше одиночества» оказалось научно опровергнутым.

Ученые также зафиксировали легкие гендерные различия. Мужчины острее переживают одиночество и сильнее расцветают в отношениях, тогда как для женщин союз в первую очередь ассоциируется с базовым чувством безопасности.

В конечном счете, исследование призывает общество сместить фокус внимания. Вместо вопроса «Есть ли у меня пара?» гораздо важнее спрашивать себя: «Приносят ли эти отношения пользу лично мне?».