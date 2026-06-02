Эксперт объяснил, как интерьер рабочего места влияет на уровень стресса

Интерьер рабочего места напрямую влияет на эмоциональное состояние человека. Грамотно организованное пространство помогает снизить уровень тревожности и легче справляться с нагрузкой. Об этом «Газете.Ru» сообщила психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

«Окружающая среда формирует чувство безопасности для человека, что особенно важно в условиях нескончаемых задач. Особое значение имеет визуальный образ рабочего пространства: спокойные тона, порядок и дорогие сердцу предметы снижают уровень стресса, за счет чего мозг подавляет усталость и быстрее переключается между задачами», — заявила эксперт.

Мироненко отметила, что все чаще рабочее пространство дополняют предметами, связанными с личными интересами и увлечениями.

«Например, фигурки персонажей из любимых вселенных становятся не просто элементами декора, а своеобразными эмоциональными «якорями». Так, на рабочем столе все чаще можно увидеть лицензионные товары, например, от Funko POP! и ZURU Fuggler. К ним же относятся милая и яркая канцелярия, эстетичные органайзеры, кастомные предметы или тщательно подобранный мудборд (доска для вдохновения). И именно такие вещи дарят ощущение уюта и помогают снизить стресс благодаря ассоциациям с любимыми историями, героями или заветными желаниями», — объяснила психолог.

По словам эксперта, когда человек чувствует эмоциональную связь с пространством, в котором проводит много времени, уровень психологического напряжения заметно снижается. Мироненко заявила, что именно поэтому персонализация рабочего места сегодня становится не просто трендом, а способом заботы о собственном эмоциональном состоянии.