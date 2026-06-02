Найден один из главных секретов человеческой изобретательности

Исследование, проведенное учеными Каролинского института и Свободного университета Амстердама при поддержке Европейского исследовательского совета и Фонда Кнута и Алисы Валленберг, и опубликованное в журнале PNAS, показало, что способность к созданию новых идей во многом зависит не только от памяти или обучения, но и от семантических знаний — понимания того, как связаны между собой предметы и явления.

Авторы отмечают: именно эта «карта смыслов» может быть одним из ключевых факторов человеческой изобретательности.

Эксперимент с «инновациями»

В исследовании приняли участие более 1200 человек. Им предложили компьютерную игру, в которой нужно было создавать новые «изобретения», комбинируя разные объекты.

Часть участников работала с привычными предметами вроде камней и веток. Другой группе дали те же задачи, но в виде абстрактных символов без какого-либо смысла.

Разница оказалась заметной. Там, где можно было опираться на привычные ассоциации и знания о мире, участники быстрее находили удачные комбинации. Когда же смысловые связи убирались, результаты снижались до уровня случайного подбора.

Почему знания важнее, чем кажется

«Семантические знания — это наш когнитивный инструментарий. Они помогают нам понимать, какие вещи могут взаимодействовать друг с другом», — говорит Бьорн Линдстрем, соавтор исследования.

Даже доступ к наблюдению за другими участниками — то есть социальное обучение — не компенсировал отсутствие этих базовых знаний. Без них участники не показывали устойчивого преимущества над случайными стратегиями.

Когда знания и обучение работают вместе

Ученые также проверили, что происходит при сочетании двух факторов — семантических знаний и социального обучения. Именно эта комбинация дала наилучший результат.

Группы, которые могли и понимать связи между объектами, и учиться на чужих результатах, создавали примерно вдвое больше уникальных решений, чем те, кто опирался только на социальное обучение.

Помимо экспериментов с участниками, исследователи построили компьютерную модель культурной эволюции. В ней виртуальные агенты либо действовали случайно, либо использовали встроенную «карту знаний» о связях между объектами.

Модель повторила основной результат: наличие структурированных знаний заметно повышало количество и качество «инноваций».

Что это значит для понимания творчества

По мнению исследователей, из поколения в поколение передаются не только технологии и идеи, но и более важное — способы объяснять и связывать происходящее вокруг.

«Без этого набора инструментов человеческие инновации основывались бы исключительно на случайных догадках, независимо от нашей мотивации или того, насколько мы можем учиться друг у друга», — отмечает Линдстрем.

По его словам, это затрагивает базовые вопросы о природе творчества и механизмах передачи знаний между поколениями. При этом исследователи уточняют, что хорошо выстроенная «карта смыслов» иногда играет против нас — она помогает в знакомых задачах, но мешает увидеть нестандартные варианты.