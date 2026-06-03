32-летняя женщина рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 30 лет

32-летняя Марион Хлоя Тайс рассказала, как познакомилась с мужчиной, который был старше почти на 30 лет, и забеременела от него. Ее историей делится The Sun.

В марте 2019 году Марион поехала отдыхать на Бали. По словам женщины, перед поездкой у нее появилось четкое ощущение, что в отпуске она найдет отношения. Она решила довериться интуиции.

Спустя несколько недель Марион зашла в небольшой ресторан и села за барную стойку рядом с пожилым мужчиной по имени Марк. Сначала ни он, ни Марион не думали друг о друге в романтическом ключе. Но вскоре разговорились и решили встретиться на следующий день.

После Бали они вместе поехали в Таиланд. Марк был из Британии, а Марион из Франции. Через два месяца знакомства она переехала к мужчине.

В августе 2025 года пара сыграла свадьбу. Сейчас они ждут первенца. Как отмечает Марион, несмотря на возраст, Марк в отличной форме. По ее словам, он гораздо энергичнее нее.

Ранее сообщалось, что 41-летняя жительница ЮАР Эсти Гусен рассказала об особенностях брака с мужчиной старше нее на 39 лет. Как уверяет Эсти, ее муж не мрачный и не сварливый и постоянно учится новому.