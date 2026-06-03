Психолог назвала самые сложные периоды брака

Кризисы ждут каждую семью. Организационный психолог, системный семейный психотерапевт Диана Гончарова в беседе с «Чемпионатом» рассказала, какие периоды брака становятся самыми сложными и почему усталость в отношениях редко возникает на пустом месте.

Эксперт разделила кризисы на две группы: нормативные (через которые проходят большинство пар) и специфические (связанные с личной историей семьи).

Среди нормативных можно выделить следующие.

Сразу после свадьбы. Штамп в паспорте активирует привычные модели из детства. Человек начинает сверяться с тем, что видел в родительской семье. Опасно как слепое копирование, так и попытка строить всё «наоборот» с запретом на ссоры и недовольство. Рождение первого ребёнка. Отношения из пары превращаются в треугольник. Женщина погружена в младенца, мужчина получает меньше внимания, но от него ждут больше поддержки. Первый класс. У ребёнка появляются школа, уроки, учителя. Семья становится заметной для окружающих. Родителям нужно договариваться о помощи с уроками, продлёнке, дисциплине. Подростковый возраст детей. Ребёнок грубит, спорит, закрывается в комнате. На этом фоне один родитель становится «понимающим», другой — «контролирующим». Ребёнок оказывается в центре родительского конфликта, через него пара сливает накопленное недовольство. Совет специалиста: сохранять контакт друг с другом хотя бы час в неделю — ужин, прогулка, терапия. Оставайтесь мужем и женой, а не только родителями. «Эффект опустевшего гнезда». Дети уезжают учиться. Пара, которая держалась вокруг заботы о них, снова остаётся вдвоём. Если главным смыслом было «мы ради детей», возникает вопрос: что теперь их связывает.

К специфическим кризисам, которые зависят от истории семьи, можно отнести переезды, измены, потерю работы, декрет, карьерный рост, экономическую нестабильность, внешние потрясения (например, ковид, тревожные новости). Особый кризис — когда меняется негласный договор внутри семьи: например, женщина выходит на работу, доходы становятся сопоставимыми, но быт и дети по-прежнему на ней.

«Сама по себе усталость ещё не означает конец брака. Гораздо опаснее долго игнорировать напряжение, копить претензии и ждать, что всё наладится само. Первый шаг — признать проблему, понять, какие прежние правила больше не работают, и обсудить, как семья будет жить дальше. Пары, которые умеют говорить друг с другом и слышать потребности партнёра, могут передоговориться», — подытожила эксперт.

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