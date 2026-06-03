Психотерапевт рассказала, почему не получается выстроить внутренние опоры

Психотерапевт рассказала, почему не получается выстроить прочные внутренние опоры
Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», почему не получается выстроить прочные внутренние опоры. По словам эксперта, речь идёт об устойчивой системе ресурсов, обеспечивающей эмоциональную стабильность в кризис. Это не синоним уверенности в себе (временного состояния, зависящего от успехов) и не тождественно ценностям (когнитивным ориентирам).
«Опоры — интегрированная структура из самопринятия, осознания границ, базового доверия к себе и навыков регуляции эмоций. Уверенность колеблется от обстоятельств, ценности могут оставаться «на бумаге», а опоры работают автоматически — как внутренний каркас, удерживающий личность при потрясениях», — сказала Крашкина.
Психотерапевт добавила, что дефицит опор проявляется чётко: постоянный поиск внешнего одобрения перед решениями, паника в одиночестве, перекладывание ответственности на других, гиперзависимость от мнения окружающих. Ключевой маркер — ощущение внутреннего «провала» при малейшей критике. Такие люди живут в хронической неустойчивости: сегодня «всё хорошо» благодаря поддержке партнёра, завтра — крах из-за его молчания. Их эмоциональное состояние полностью определяется внешними факторами.
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