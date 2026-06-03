Как мода на психотерапию влияет на отношения

Популярность психологии и терапии привела к тому, что многие люди начали чрезмерно анализировать поведение своих партнеров и навешивать на них психологические ярлыки. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на психолога Нику Ишмакову.

По ее словам, развитие психологической культуры принесло немало пользы: общество стало лучше понимать природу эмоционального насилия, перестало стигматизировать депрессию и детские травмы, а людям стало проще говорить о своих переживаниях. Однако проблема возникает тогда, когда самоанализ превращается в самоцель.

Ишмакова отметила, что вместо совместного проживания эмоций партнеры все чаще пытаются диагностировать друг друга. Обычные жизненные ситуации нередко получают псевдоклинические объяснения: отсутствие ответа на сообщение трактуется как эмоциональная недоступность, а желание побыть в тишине как признак необходимости «сепарации.

«Каждое проявление человеческих эмоций получает клинический диагноз. В итоге из отношений уходит живая, настоящая теплота. Короткие ролики учат искать ред-флаги, составлять списки «нарциссических признаков и немедленно «выходить из токсичных отношений при малейшем дискомфорте», — отметила Ишмакова.

По мнению Ишмаковой, парадокс современной ситуации заключается в том, что люди стали чаще говорить о чувствах, но реже позволяют себе просто переживать их вместе с близким человеком. Она добавила, что соцсети сделали психологию частью развлекательного контента, упрощая сложные темы ради просмотров и кликов.

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