Зачем люди платят деньги, чтобы рычать друг на друга

Авторские практики вроде «превращения в диких зверей» не имеют отношения к реальной терапии, а псевдопсихологический образ им придается для более эффективного маркетинга, объяснил НСН врач-психиатр Александр Федорович.

В Москве начали проводить практики, где клиентам предлагают превратиться в дикое животное, чтобы проработать психологические травмы или избавиться от агрессии, видео опубликовала «Радиоточка НСН». По данным СМИ, авторы методики называют себя телесно-ориентированным психологом, а стоит двухдневный курс 18 тысяч рублей. Федорович скептически оценил эту практику и отнес ее к разряду маркетинга, а не психологии.

«Даже если у этой девушки есть диплом о психологическом образовании, это не гарантирует ее психическое здоровье. Она может быть сумасшедшей в полный рост и иметь один, два, 15, 100 дипломов. Поэтому мы ни в коем случае не можем ставить вопрос, что это направление в психологии. Это маркетинг, это призыв к нездоровым людям объединиться под нездоровой эгидой. Но всему этому придается какой-то псевдопсихологический образ, своеобразный шарм. Это все равно, что посылать во Вселенную запрос, дышать маткой, распространять странные идеи кундалини, тантры, которые к реальным философиям кундалини и тантры не имеют отношения. Нужно много красивых слов, много непонятных действий. Человек здравый туда не придет, а человек нездравый туда пойдет, и будет ему хорошо», — пояснил собеседник НСН.

Он отметил, что есть практики, которые подразумевают экстравагантные действия. Но они являются частью комплексной терапии, проводятся под контролем специалиста и не выходят за грани здравого смысла.

«Есть в психотерапии такое понятие — суггестия. Если к этому подходить по уму, если это элемент комплексного подхода к терапии личности, тогда при определенных условиях это может иметь смысл. Поэтому выехать в лес, прокричаться, совершить какие-то омовения в горном ручье и при этом не получить пиелонефрит — это расширяет границы сознания. Но тут нужна какая-то идея. Потому что есть холотропное дыхание, аяуаска, ретриты и черт знает что еще, что подается под маркетинговым соусом направления в психологии - освобождения личности, нарабатывания границ, простраивания иерархий, взращивания внутреннего ребенка, формирования опоры внутренней, прерывания взаимодействие с "абьюзером", разрыв токсичных отношений, избегающий тревожный переход в прибегающий нетревожный. Это все то, что сейчас подается под соусом позитива, но на самом деле это все несет тотальное разрушение, если не курируется адекватным психологом или психотерапевтом в рамках комплексной терапии. Должен быть всегда здравый смысл», — подчеркнул Федорович.

Ранее в пресс-центре НСН Александр Федорович выступил с критикой социальных сетей, отметив, что они негативно влияют на психическое здоровье людей, разрушая их самоопределение, самодостаточность и вызывая десоциализацию.