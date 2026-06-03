Психолог объяснил, почему взрослые окружают себя персонажами из детства

Лицензионные игрушки помогают справляться со стрессом, тревожностью и эмоциональным выгоранием. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

© globallookpress

«Эмоциональное выгорание часто связано с ощущением внутреннего напряжения и нехваткой положительных эмоций в ежедневной рутине. В попытках восстановить ментальное состояние люди интуитивно тянутся к предметам, которые вызывают чувство спокойствия и ностальгии. Именно поэтому игрушки и коллекционные фигурки постепенно перестают восприниматься как исключительно детское увлечение и становятся частью эмоциональной самоподдержки», — заявила эксперт.

Мироненко отметила, что многие окружают себя игрушками, связанными с любимыми мультфильмами, поскольку такие вещи помогают ненадолго вернуться в знакомые и добрые истории. По ее словам, на полках дома все чаще появляются фигурки персонажей из «Простоквашино», «Смешариков» и «Чебурашки», которые вызывают теплые ассоциации с детством. Как утверждает психолог, популярностью пользуются и лицензионные товары от Funko POP! по мотивам Lilo & Stitch, принцесс Disney и «Гарри Поттера».

«Лицензионные игрушки помогают человеку быстрее переключаться из состояния тревоги и усталости в ощущение комфорта и безопасности. Знакомые персонажи ассоциируются с приятными воспоминаниями, любимыми историями и временем, когда уровень ответственности был ниже. Именно поэтому даже небольшая фигурка может выполнять важную психологическую функцию — напоминать человеку о радости, отдыхе и личных интересах», — объяснила Мироненко.

Она заявила, что люди все чаще выбирают предметы не только по их функциональности, но и по тому, какие эмоции они вызывают. Как считает эксперт, в результате фигурки, конструкторы и коллекционные игрушки постепенно превращаются из простого хобби в полноценный инструмент эмоциональной разгрузки и борьбы с ежедневным стрессом.