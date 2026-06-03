Зависимым от соцсетей перечислили альтернативы быстрому дофамину

Россияне в поисках быстрого дофамина становятся зависимыми от соцсетей, сладостей, компьютерных игр и алкоголя, заявила гастроэнтеролог Ольга Сухарева. В своем Telegram-канале она назвала здоровые альтернативы такому времяпрепровождению.

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Сухарева объяснила, что в таких занятиях головной мозг ищет облегчение в период перегрузки. Однако быстрый дофамин является вредным для организма.

«После быстрого облегчения энергия моментально проседает вновь, возвращается тревога, появляется потребность повторить стимул», — написала доктор.

Медленный дофамин, который, напротив, считается хорошим, получить значительно сложнее, если нервная система уже истощена, подчеркнула врач. Тем не менее приятные способы это сделать все же есть. Среди них Сухарева назвала душ, поездку на машине под музыку, прослушивание любимого трека, две-три минуты активных движений, нахождение под солнцем, разговор с реальным человеком и прогулку вокруг дома с каким-либо напитком.

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