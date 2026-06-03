Как недосып жены может разрушить брак

Полноценный ночной отдых традиционно связывают с гармонией в отношениях, тогда как недосып регулярно провоцирует семейные конфликты. Однако новое исследование ученых из Техасского университета в Остине, опубликованное в журнале Journal of Health and Social Behavior, доказывает: сон — это не просто биологическая потребность, он сложным образом связан с социальным поведением.

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Практика, когда супруги спят в разных комнатах ради сохранения брака, в последнее время стала популярным трендом. Поскольку подавляющее большинство женатых людей делят одну постель, беспокойная ночь одного партнера неизбежно портит утро другому. Социологи Ася Сайдам и Джейми Сюй решили выяснить, как этот фактор переносится из спальни в повседневную жизнь пар разного типа.

Гендерный дисбаланс

Ученые проанализировали данные масштабного проекта Health and Relationships Project, охватившего 378 пар (756 человек), состоящих в браке в среднем 15 лет. Участники ежедневно в течение десяти дней независимо друг от друга заполняли анкеты, оценивая качество своего сна и уровень семейного напряжения по шкале дискомфортных факторов: игнорирование, невнимательность или раздражение со стороны партнера.

Выяснилось, что крепкий сон действительно снижает градус напряжения на следующий день, но эта связь сильнее всего выражена для женщин. Женщины оказались сильно чувствительны не только к качеству собственного сна, но и к тому, насколько хорошо выспался их муж.

Авторы объясняют это концепцией «гендерно-реляционного подхода». На женщин по-прежнему ложится непропорционально большая нагрузка: быт, забота о детях и эмоциональная нагрузка. Из-за этого их сон чаще нарушается, а сам дефицит отдыха сильнее проецируется на восприятие отношений.

Мужской прагматичный подход

Результаты мужчин удивили исследователей. У мужчин ученые не обнаружили никакой статистически значимой связи между качеством сна и оценкой брака на следующий день.

«Похоже, для мужчин сон функционирует более изолированно, — объясняет Ася Сайдам. — Ты либо поспал, либо нет, и просто двигаешься дальше, не связывая это с отношениями. Мужчины менее эмоционально реагируют как на собственный недосып, так и на состояние своей супруги».

Авторы исследования подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не заявляет о жесткой причинно-следственной связи, а выборка в основном состояла из образованных пар среднего возраста.