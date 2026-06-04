Эксперт назвала главное отличие апатии от обычной усталости

Апатию часто называют «тихой эпидемией» нашего времени. Её легко спутать с обычной усталостью, сезонной хандрой или кризисом среднего возраста. Но есть одно кардинальное отличие, требующее внимания, — отдых не приносит облегчения, рассказала в беседе с «Чемпионатом» врач-психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Анна Ивашкина.

С точки зрения психиатрии, апатия — это патологическое состояние безразличия, равнодушия ко всему происходящему, включая собственную жизнь.

«Это не лень и не каприз, а сбой в системе нейромедиации и работы центральной нервной системы в целом», — подчёркивает специалист.

Первый вопрос, который Ивашкина задаёт пациенту на приёме: «Если вы уедете в отпуск на две недели в хорошее место, ваше состояние изменится?»

При нормальной усталости сон, отдых и смена обстановки восстанавливают силы. При апатии отдых не работает. Человек лежит в кровати, потому что смысл действий стёрт. Мотивация падает до нуля, возникает чувство пустоты и отсутствие эмоционального вовлечения. Если такое состояние длится более двух-трёх недель — это уже повод для обследования.

Апатия может быть верным признаком самых разных заболеваний, предупреждает врач. Ивашкина перечислила основные группы причин, которые обязан исключить специалист.

«Тихая» депрессия и шизофрения. При депрессии апатия сопровождается чувством вины, нарушениями сна и аппетита. При шизофрении — нарастающей эмоциональной холодностью и отгороженностью от реальности.

Консультация психиатра или психотерапевта необходима, если симптомы апатии сохраняются дольше 2–3 недель, отдых и сон не восстанавливают энергию, пропал или усилился аппетит, вес начал меняться без причин, близкие говорят, что вы «стали каким-то другим» — холодным, отстранённым.

«Апатия — это не безысходность и не „вечный двигатель, который сломался“. Это всего лишь симптом, который говорит о том, что ваш мозг пытается сэкономить ресурсы. И как любой симптом, он решаем, если правильно вычислить причину», — резюмирует Анна Ивашкина.

Вернуть себе способность радоваться и хотеть — это вопрос грамотной диагностики, а не силы воли.

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