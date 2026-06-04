Психиатр рассказал, как распознать выгорание у коллеги

Спад работоспособности и резкие перепады настроения у коллеги могут свидетельствовать о выгорании. Об этом РИА Новости рассказал врач- психиатр Александр Сергиевич.

Он посоветовал следить за поведением человека, который в одной организации работает давно.

"Коллега вдруг становится либо агрессивным, раздражительным, либо, наоборот, апатичным - это может говорить о депрессии, стрессе или каком-то другом нарушении", - объяснил врач.

По его словам, "уставшего" от всего сотрудника может вывести из себя любая мелочь - даже одна неправильная цифра в отчете.

Еще один тревожный звоночек - человек раньше был очень общительным и вдруг резко "замкнулся в себе", сильно ограничив контакты с коллегами.

Другой более очевидный симптом выгорания: если ответственный работоспособный сотрудник стал плохо исполнять свои обязанности.

Сергиевич посоветовал сначала спокойно и без нравоучений переговорить с коллегой.

"Тут главное - не навредить", - подчеркнул психиатр.

В случае возникновения проблем со здоровьем - не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к специалисту.