Как бороться с энергетическими вампирами

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала в беседе с RT, как определить около себя «энергетического вампира».

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«Определить "энергетического вампира" возле себя не так сложно. Как правило, этот человек собирает в себе негативные эмоции, отличается постоянной критикой и жалобами на действительность», — поделилась она.

Коммуникация с такими персонажами негативно влияет на других людей, продолжила эксперт.

«Поэтому не так много людей и желает иметь с ними общение. Другое дело — когда в роли подобного токсичного человека выступает близкий родственник, допустим, родитель или начальник. Тогда общение становится вынужденным», — отметила она.

Если с посторонним человеком можно удалиться от беседы, то с близкими людьми следует держать определённую эмоциональную дистанцию, посоветовала психолог.

«То есть как можно меньше делиться с ними как позитивными, так и негативными личными эмоциями», — подытожила она.

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