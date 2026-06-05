Как понять, что рядом не ваш человек: тревожные сигналы в отношениях

Сегодня про отношения говорят много, и чем больше разговоров, тем сложнее иногда понять, где норма, а где уже перекос. Люди становятся более требовательными, у каждого свои ожидания, обиды и старые сценарии. В этом легко запутаться.

Но есть вещи, которые довольно быстро показывают: связь идет не в ту сторону. Иногда достаточно просто внимательно посмотреть на происходящее. Как пояснил популярный психотерапевт и телеведущий Андрей Курпатов в своем блоге, первое, на что нужно обратить внимание — самоутверждение за счет партнера. Когда вас постоянно поддевают, обесценивают или пытаются «поставить на место». За этим стоит внутреннее напряжение и борьба за контроль, где вы оказываетесь удобной мишенью.

Эмоциональные качели — тот еще ред флаг. Сегодня близость и тепло, завтра холод и отстраненность без объяснений. Такие перепады обычно не случайны. Это чистая манипуляция: способ удерживать внимание и управлять реакцией. А нормального диалога между партнерами нет.

«Бухгалтерия» в отношениях. Доктор Курпатов предупреждает: как только начинается скрупулезный подсчет — кто сколько сделал, кто больше вложился и кто кому должен — живое чувство уходит. На его место приходят взаимные упреки

Ложь, даже в мелочах. В устойчивых отношениях нет необходимости что-то скрывать или приукрашивать. Если это появляется, значит доверие уже начало трескаться, даже если внешне все выглядит спокойно.

Важно при этом не впадать в крайность и не искать проблему в каждом слове или действии. Речь не про идеальные отношения — их не существует. Речь про базовое чувство стабильности, честности и уважения между людьми.

По словам специалиста, самый простой и одновременно самый сложный ориентир остается прежним: у человека должна быть своя жизнь. Свои интересы, свое пространство, свои опоры. И главное — умение оставаться на ногах самому, даже если отношения когда-то заканчиваются.

Ранее психолог рассказал, какие отношения незаметно лишают вас сил и энергии. При этом многие проблемы начинаются не с конфликтов, а с завышенных ожиданий, писал «ГлагоL».