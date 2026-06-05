Психолог объяснил, почему изменяют даже в «хороших» отношениях

Измены часто происходят не из-за желания разрушить отношения, а на фоне эмоционального дефицита внутри пары. Человек не просыпается с мыслью изменить — всё начинается с потребности, которую долгое время не замечают. Об этом в интервью РИАМО сообщил доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

Причиной, по его словам, нередко становится нехватка эмоционального отклика, когда партнеры начинают жить в разных эмоциональных пространствах.

«Женщина идет туда одна. И там получает то, чего ей не хватает дома: внимание, интерес, эмоциональный отклик, ощущение новизны. Одно ощущение рождает другое, одна эмоция усиливает следующую, и приятное общение постепенно становится чем-то большим», — объяснил специалист.

У мужчин часто работает другой механизм — потребность в признании. Например, он старается, помогает, решает задачи, но дома это перестают замечать, и вместо благодарности он слышит критику. В такой ситуации он начинает тянуться к тем, рядом с кем чувствует собственную значимость, отметил Ягудин.

Психолог, старший преподаватель кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» МГППУ Артем Дегтярев до этого говорил, что внезапная закрытость, снижение эмоциональной вовлеченности, избегание близости, раздражение без явной причины, резкое усиление потребности в личном пространстве, скрытность в переписке, а также заметная смена привычного ритма жизни могут указывать на измену со стороны партнера.

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