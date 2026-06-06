Ученые выяснили, чем удаленная работа опасна для психики

Глобальный переход на дистанционный режим стал одним из крупнейших социальных экспериментов в современной истории. В США доля рабочих дней, проведенных дома, выросла с 7% в 2019 году до 28% в 2023 году. Пока многие корпорации требуют возвращения сотрудников в офисы, ученые пытаются понять, чем является удаленка — благом или скрытой угрозой. Масштабное исследование, опубликованное 4 июня в журнале Science, указывает на тревожные тенденции в области ментального здоровья.

© Naukatv.ru

Рост стресса и изоляция в четырех стенах

Команда экономистов под руководством Натальи Эмануэль из Федерального резервного банка Нью-Йорка проанализировала данные пяти репрезентативных опросов, охвативших более полумиллиона американцев с 2011 по 2024 год (исключая пиковые пандемийные годы). Ученые сравнили две группы: представителей профессий, допускающих удаленный формат (около трети рабочей силы США, например, программисты и клерки), и тех, чье присутствие обязательно (врачи, шеф-повара).

Результаты показали, что сотрудники на «дистанционных» должностях в среднем испытывают значительно более высокий уровень психологического стресса и социальной изоляции. Число обращений к психотерапевтам среди них вырос с 7,9% до 12,5% от общего числа таких работников. Сильнее всего пострадали одинокие люди: уровень их стресса по стандартной шкале сместился с отметки «иногда» к значению «большую часть времени». Удивительно, но показатели ухудшились даже среди молодых мам и людей с инвалидностью, для которых домашний офис традиционно считается обычным делом.

Обратная сторона медали: экономия времени

Далеко не все ученые согласны с однозначно негативными выводами. Экономист Николас Блум из Стэнфордского университета в интервью Science news утверждает, что минусы изоляции компенсируются снижением стресса от поездок, гибким графиком и возможностью проводить время с семьей. Исследования показывают, что работа из дома экономит человеку в среднем более часа в день, который люди тратят на сон, личные дела или заботу о близких.

Критики также отмечают недостаток методологии: авторы статьи в Science не разделяли полностью удаленных сотрудников и тех, кто трудится в гибридном формате. Последний сейчас доминирует на рынке и часто воспринимается как идеальный баланс.

Как спасти ментальное здоровье сотрудников?

Эксперты сходятся в одном: правильный вывод из исследования — не «вернуть всех в офис», а научиться грамотно проектировать рабочий процесс. Эксперт по семейной политике Эмма Занг подчеркивает, что работодатели обязаны сделать социальные связи частью корпоративной культуры.

Часто «гибридные» сотрудники приходят в пустые офисы и весь день созваниваются в Zoom с коллегами из других регионов, что полностью лишает очный формат смысла. Решением должно стать четкое планирование: например, установление фиксированных дней или часов для одновременного присутствия всей команды. Для полностью удаленных работников компании могут субсидировать коворкинги или организовывать регулярные очные стратегические сессии.

Главная задача менеджмента — сочетать время для глубокой сфокусированной работы с неформальным личным общением, которое стимулирует креативность.