Психолог ответил, из-за чего можно сдеградировать

Лишения, потери и дефициты — неотъемлемая часть жизни.

© Unsplash

Попытка избежать этого может привести к стагнации, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Лишения, потери и дефициты — естественная часть нашей жизни, которую мы избегаем. Мы стараемся, чтобы лишений у нас было как можно меньше, а приобретений и всяческих достижений как можно больше. Но так не работает, мы очень часто сами себе ставим запрет на развитие, потому что развитие будет подразумевать: лишение/достижение, лишение/достижение. И мы ставим себе запрет на развитие. Мы говорим: "Стоячая вода — тоже болотце. Мы в этом болотце посидим, пусть у нас будет стерильная, с точки зрения эмоций и событий, среда. Пусть нам живётся привычно". Мы же быстро к любому дискомфорту адаптируемся. Вот эта жизнь в привычном приводит к тому, что у человека серьёзная стагнация, а потом деградация случается».

Ранее Соловьёва предупредила о вреде обесценивания. Оно замедляет развитие и вызывает преждевременное старение психики.