Почему женщины все чаще уходят из семьи и оставляют детей с отцами

В современном обществе все чаще встречаются ситуации, когда после развода дети остаются с отцом, а мать становится так называемой воскресной мамой. Это явление вызывает множество вопросов и споров: почему так происходит, куда исчезает материнский инстинкт и как это сказывается на детях? Как возник этот «тренд», разбиралась «Вечерняя Москва».

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Почему все чаще матери уходят

По словам врача-психиатра, психотерапевта, кандидата медицинских наук Евгения Фомина, чаще всего женщина уходит не от детей, а от невыносимой для нее реальности. Например:

из-за тяжелой депрессии;

боязни ответственности;

различных зависимостей;

последствий собственных травматических переживаний (когда ее саму отвергли в детстве);

панического страха не справиться с ролью матери;

разрушительных отношений в паре.

«Иногда это осознанное и вполне ответственное решение. Она понимает, что детям с отцом будет стабильнее и безопаснее. В таком случае материнский инстинкт может быть попросту задавлен болезнью или отчаянием, крайней степенью психического истощения», — пояснил Фомин.

Как рассказала «ВМ» клинический психолог Марианна Абравитова, в обществе принято считать, что материнский инстинкт — это нечто врожденное и безусловное. Однако на практике встречаются женщины, у которых этот инстинкт выражен слабо или вовсе отсутствует. В таких случаях уход из семьи и отказ от ребенка становятся не столько проявлением жестокости, сколько следствием внутренней эмоциональной пустоты и эгоцентризма.

«Женщины, у которых нет сильной эмоциональной привязанности к ребенку, часто воспринимают его как "лишнюю деталь" в своей жизни. Их мир вращается вокруг собственных страстей и интересов: это может быть влюбленность, карьера, творчество, религия или даже участие в секте. Для них ребенок — это прежде всего ежедневный труд, отказ от собственных желаний и ограничение свободы. Такие женщины не готовы жертвовать собой ради воспитания, ведь их личность требует ярких эмоций и самореализации, а не рутины и ответственности», — объяснила Абравитова.

Как уход матери влияет на ребенка

Для ребенка уход матери — это почти всегда переживание глубинного отвержения, отметил Фомин:

«Малыш не может понять взрослых мотивов, он считывает это напрямую: мама ушла, потому что я плохой и ненужный. Это формирует ядро стыда».

А дальше запускается цепочка последствий:

Разрушение базового доверия к миру. Мать для ребенка — целая вселенная. Когда эта «вселенная» покидает его, подрывается вера в то, что близкие могут быть надежными и не бросят. Возникает сильный страх привязанности, который часто переходит во взрослую жизнь: «любить опасно», «близость приносит боль».

Мать для ребенка — целая вселенная. Когда эта «вселенная» покидает его, подрывается вера в то, что близкие могут быть надежными и не бросят. Возникает сильный страх привязанности, который часто переходит во взрослую жизнь: «любить опасно», «близость приносит боль». Патологическая верность и фантазии. Ребенок часто идеализирует ушедшую мать и ждет ее возвращения годами, одновременно злясь на себя за то, что не удержал ее. Это расщепляет психику и мешает строить реальные отношения.

Ребенок часто идеализирует ушедшую мать и ждет ее возвращения годами, одновременно злясь на себя за то, что не удержал ее. Это расщепляет психику и мешает строить реальные отношения. Нарушение собственной родительской модели. Вырастая, такой человек может либо панически бояться иметь детей, чтобы не повторить сценарий, либо, наоборот, мучить их гиперопекой, пытаясь доказать себе, что он не такой, как мать.

«Проще говоря, ребенок теряет не просто родителя, а чувство собственной нужности. И дальше он живет с незаживающей раной и вопросом: "Что во мне такого ужасного, раз даже мама не смогла остаться?". Это та рана, которая обязательно требует помощи специалиста», — уверен Фомин.

Абравитова подчеркнула, что для ребенка мать — это не просто родитель, а основа его психоэмоционального развития. Именно через маму малыш учится воспринимать мир как безопасное место. Если она отсутствует или эмоционально холодна:

у ребенка формируются тревожность;

невротизм;

страх перед жизнью;

он может вырасти человеком, который всего боится;

не умеет строить доверительные отношения;

страдает от низкой самооценки и чувства одиночества.

Уход матери из семьи — это всегда трагедия для ребенка, но иногда это становится вынужденной мерой, если женщина не способна дать малышу любовь и заботу, отметила психолог. В таких случаях важно, чтобы рядом оказался человек, будь то отец или другой близкий взрослый, который сможет восполнить этот дефицит и помочь ребенку вырасти гармоничной личностью.

«Иногда отец способен компенсировать отсутствие матери, но это скорее исключение, чем правило. Мужская любовь к ребенку чаще условна: она требует определенных условий и не всегда бывает такой же жертвенной, как материнская. Тем не менее встречаются мужчины, которые берут на себя обе роли и дают ребенку необходимую заботу и поддержку», — добавила Абравитова .

Отношения с мужчиной, у которого есть ребенок от предыдущего брака, требуют особого подхода и понимания. «ВМ» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова, стоит ли вступать в такие отношения и кому они точно не подойдут.