Как отражается на отношениях рождение ребенка

Может показаться, что из-за усталости от заботы о новорожденном на романтику просто не остается сил. Теперь это подтвердила наука: люди действительно начинают любить партнера меньше в первый год родительства — но есть способы смягчить этот эффект.

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Предыдущие исследования показывают, что удовлетворенность отношениями обычно снижается в течение двух лет после рождения ребенка, но в них редко учитывалась ситуация в паре до беременности. Психолог Агнешка Сороковска из Вроцлавского университета взялась изучить этот вопрос, когда он стал актуальным для нее самой.

«Я забеременела, а потом написала заявку на грант, чтобы это изучить», — рассказывает она.

Вместе с коллегами Сороковска набрала почти 300 гетеросексуальных пар без детей, которые были вместе не менее двух лет. Каждые полгода, на протяжении минимум двух лет, участники заполняли анкеты (независимо друг от друга), где по шкале от 0 до 6 оценивали, как сильно они любят партнера и насколько привязаны к отношениям.

Анализ результатов исследовательница представила на встрече «Любовь на самом деле и в теории» в Эдинбурге. За время исследования у 71 четы родился ребенок.

Беременность никак на романтику в этих парах не влияла, а пополнение в семействе, в полном соответствии с прежними работами, снизило удовлетворенность отношениями.

Те пары, которые еще не обзавелись потомством, сыграли роль контрольной группы. В их отношениях ничего не изменилось.

Исследование лонгитюдное, анкетирование участников продолжается. Сороковска намерена понять, насколько долгосрочны эффекты и сохранятся ли они, когда дети подрастут.

Предыдущие исследования показывают, что со временем все постепенно улучшается, говорит клинический психолог Валентина Раух-Андерегг из Цюриха.

«Сначала, в первый год, идет резкое падение [удовлетворенности отношениями], с первого по второй год снижение уже небольшое, а спустя несколько лет, похоже, медленное восстановление», — уточняет она.

По ее мнению, маловероятно, что снижение удовлетворенности отношениями сразу после рождения ребенка может сильно навредить благополучию молодых родителей.

«Нельзя сказать, что у всех этих пар настолько плохие отношения, что им срочно нужен терапевт, но они, безусловно, замечают: в отношениях что-то изменилось», — добавляет специалист.

Среди возможных причин — физические и гормональные бури, связанные с беременностью, а также ощущение, что родители выбиваются из сил с заботой о ребенке.

«Просто поваляться с партнером на диване перед Netflix или сходить на прогулку — часто становится невозможным», — объясняет Раух-Андерегг.

Чтобы этого избежать или вернуть немного былой магии, она рекомендует просить близких о помощи и делиться переживаниями с партнером.