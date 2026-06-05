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Россиянам рассказали, почему законные опоздания снижают стресс

RT на русском

Психолог Ольга Арабина заявила, что разрешённые опоздания на работу не стоит считать поощрением лени.

Специалист рассказал, почему законные опоздания снижают стресс
© Unsplash

В беседе с РИАМО она объяснила, что такой подход признаёт: сотрудник не может всегда действовать как механизм, а утро иногда срывают пробки, семейные обстоятельства, усталость или плохое самочувствие.

«Жёсткий регламент превращает мелкую житейскую заминку в катастрофу и наказание», — сказала Арабина.

По её словам, право несколько раз в месяц задержаться без наказания снижает тревожность, укрепляет доверие между работником и работодателем и может положительно сказаться на продуктивности.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с НСН заявил, что использование искусственного интеллекта при первичном отборе резюме может вызывать вопросы к объективности оценки.