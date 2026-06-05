Специалист рассказал, почему законные опоздания снижают стресс

Психолог Ольга Арабина заявила, что разрешённые опоздания на работу не стоит считать поощрением лени.

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В беседе с РИАМО она объяснила, что такой подход признаёт: сотрудник не может всегда действовать как механизм, а утро иногда срывают пробки, семейные обстоятельства, усталость или плохое самочувствие.

«Жёсткий регламент превращает мелкую житейскую заминку в катастрофу и наказание», — сказала Арабина.

По её словам, право несколько раз в месяц задержаться без наказания снижает тревожность, укрепляет доверие между работником и работодателем и может положительно сказаться на продуктивности.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с НСН заявил, что использование искусственного интеллекта при первичном отборе резюме может вызывать вопросы к объективности оценки.