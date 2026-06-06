Психолог рассказал, как поправить семейные отношения в отпуске

Началась летняя отпускная пора, которая традиционно считается временем, когда можно поправить пошатнувшиеся семейные отношения или просто придать им новизны. Отпуск и в самом деле может пойти отношениям на пользу, если им правильно воспользоваться. В зависимости от того, как складываются отношения между супругами, и стоит решать, как именно проводить отпуск.

Спокойно и прохладно

В отношениях уже нет ни былой радости, ни эмоций. Всё спокойно и рутинно – что в быту, что в семейной постели. И хотя серьёзных ссор и скандалов вроде и нет, но супруги чувствуют, что отдаляются друг от друга. Каждый живёт сам по себе.

Как отдыхать?

В этом случае супругам лучше провести отпуск вместе. И желательно исключительно вдвоём, без детей. Причём не дома. Обязательно нужно сменить обстановку. В идеале подойдёт отдых на курорте или турбазе, где не надо думать о повседневных проблемах – грязной посуде, готовке, текущем кране и других.

«Подобное расслабление позволит супругам сосредоточиться друг на друге. А новые впечатления, неизбежные при любой поездке, придадут отношениям заветной свежести», – объясняет московский психолог Игорь Нефёдов.

Правда, если муж и жена совсем отвыкли проводить друг с другом много времени, то, оказавшись сосредоточенными друг на друге, они могут и растеряться. Поскольку выяснится, что у них очень мало точек соприкосновения . И они элементарно не знают, о чём разговаривать. Но зато у них появится время и возможность вновь узнать друг друга.

Как чужие

Полностью поглощённые круговертью будней, супруги практически не общаются друг с другом.

Общие дела в подобных семьях ограничиваются воспитанием детей и решением бытовых проблем. Мужья посвящают всё время работе, а жёны целиком сосредотачиваются на хозяйстве. Этим они оправдывают отсутствие интереса друг к другу и нежелание этот интерес пробуждать.

Разговоры, если и случаются, то касаются в основном бытовых тем. Никому и в голову не приходит углубляться в душевное состояние своей второй половины, в её проблемы или интересы.

Совместное времяпровождение откровенно напрягает, а иногда и страшит. Потому что супруги плохо себе представляют, чем заниматься и о чём говорить друг с другом.

Именно эта категория пар часто распадается после того как дети вырастают. Потому как оказывается, что забота о ребёнке – единственное, что их связывало.

Как отдыхать?

Тут тоже поможет совместный отдых.

«Но, учитывая, что у супругов практически отсутствует навык совместного времяпровождения, в таком отдыхе должно быть как можно больше «воздуха» для каждого из них», – объясняет психолог.

Не нужно на отдыхе изображать из себя сиамских близнецов. Пусть днём каждый занимается тем, что ему ближе. Кто-то целый день валяется на пляже, а кто-то изучает местные достопримечательности. Зато вечером за ужином обоим будет чем поделиться.

Таким образом, с одной стороны, супруги, наконец, начнут общаться между собой не только на бытовые темы, познавать друг друга. А с другой – приобретут совместный опыт, который и будет их сближать, давая возможность ощутить себя единым целым.

Такой способ совместного отдыха рекомендуется и благополучным парам, у которых серьёзных проблем в отношениях нет, а просто не совпадают вкусы и пристрастия.

Правда, такой отдых предполагает умение супругов общаться и договариваться. Если же они не умеют идти на компромиссы, то на отдыхе им это будет сделать ещё сложнее. В результате пара, которая дома практически не общалась и, как следствие, не ругалась, в отпуске начнёт выяснять отношения.

Видеть тебя не могу

Достаточно запущенная стадия отношений. Один только вид благоверного вызывает у жены раздражение, и наоборот. Супруги постоянно ссорятся, выплёскивая друг на друга накопившиеся обиды.

В результате возникает чувство страшной усталости друг от друга. И в голову всё чаще закрадываются мысли о разводе.

Как отдыхать?

Это как раз тот случай, когда отпуск порознь пойдёт отношениям только на пользу, в противном случае из совместной поездки муж и жена могут вернуться законченными врагами.

В этом случае супругам нужно просто отдохнуть друг от друга. И раздельный отпуск для этого – самый подходящий способ.

Отправляйтесь отдыхать порознь. И не делайте из этого никакой трагедии.

Многие жёны опасаются, что муж, отправившись на отдых в одиночку, непременно закрутит роман.

«Бояться этого глупо и бессмысленно, – считает Игорь Нефёдов. – Во-первых, если мужчина захочет изменить жене, он это сделает и без отпуска. Примеров, когда мужья вовсю гуляют даже от постоянно контролирующих их жён, хоть отбавляй. А во-вторых, даже если супруг и позволит на отдыхе левую интрижку, то никакого вреда семейной жизни она не нанесёт».

По мнению специалистов, кратковременные курортные романы позволяют мужчинам на время отвлечься от проблем, поднять собственную самооценку и по-новому взглянуть на свою половину. Для замужних женщин, измученных семейными проблемами, курортный роман также становится неплохой возможностью поднять самооценку.

Правда, бывает, что женщина искренне влюбляется в своего курортного кавалера, и даже вернувшись домой, продолжает мечтать о нём. В результате муж начинает вызывать ещё больше раздражения и неприязни.

Кроме того, курортный роман может перерасти в нечто серьёзное и окончательно разрушить семью. Но, как уверяют специалисты, это возможно, только если в семье уже существовали серьёзные и глубокие проблемы. И в этом случае даже совместный отдых не помог бы их сохранить, а скорее всего, тоже доконал бы.

Но далеко не все супруги, стремящиеся к раздельному отдыху, мечтают о левых загулах. Самостоятельный отдых привлекателен тем, что создаёт иллюзию свободы. А это в значительной степени способствует освежению отношений.

Поездка в одиночестве даёт возможность увидеть себя не частью семьи, а отдельной личностью. Вдали от обычной жизни, близких и коллег, которые слишком хорошо нас знают, каждый из вас может позволить себе примерить новый образ, на который ни за что не решились бы в повседневной жизни. Это позволяет избавиться от комплексов, повысить свою самооценку и накопить новые впечатления, ощущения, которые также вносят новую струю в устоявшиеся отношения.

К тому же у вас будет время соскучиться друг по другу. И радость от встречи после отпуска может стать импульсом к выходу отношений на новый уровень.

В любом месте хорошо вместе

В ваших отношениях нет серьёзных проблем. Общение друг с другом доставляет удовольствие, хотя в будничной круговерти на него не всегда хватает времени и сил.

Как отдыхать?

В этом случае лучше выбрать совместный отдых.

Как уверяют специалисты, у каждой семьи должны быть собственная история, общее прошлое – воспоминания, впечатления, привычки, из-за которых, кстати, частенько супруги со стажем и становятся похожи друг на друга. Совместный отпуск как раз и дарует супругам этот общий опыт, который считается лучшим средством для укрепления отношений.

«В идеале хорошо бы вырваться куда-нибудь вдвоём, без детей», – советует психолог.

Но это не значит, что ребёнка на весь отпуск надо отправить в лагерь или к бабушкам. Ему тоже нужен совместный отдых с родителями.

Как уверяют специалисты, детям полезно наблюдать родителей в беззаботной атмосфере отдыха. Это даёт ощущение семейного благополучия и эмоциональной стабильности.

Но чтобы родители на отдыхе пребывали в этой расслабленной атмосфере, а не собачились друг с другом, им нужно какое-то время проводить вместе и периодически видеть друг друга в иных ролях, а не только папы и мамы.

Отдыхая без ребёнка, они имеют возможность пофлиртовать друг с другом, позволить себе «шалости», на которые вряд ли осмелились бы в повседневной жизни, – отказ от нижнего белья, поцелуи на ночном пляже, массаж и так далее. Всё это как нельзя лучше пробуждает начавший было дремать сексуальный интерес семейных пар друг к другу.

…Отпускная пора стартовала. Не упустите возможности правильно ею воспользоваться, и в ваших отношениях воцарятся мир и гармония. По крайней мере до следующего отпуска.