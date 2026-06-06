Как человек «наказывает» себя из-за стресса

Он лишает себя целенаправленно или «бессознательно» сна, еды и отдыха.

Справиться с повышенной тревожностью помогут массаж, техники расслабления и поддержка близких. Также важно наладить режим дня. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Любой стресс истощает ресурсы организма. Замечаем мы это или нет, это так работает. Мы всегда с физическими нагрузками работаем: сон, еда и отдых. Это обязательно, потому что человек часто начинает себя наказывать отсутствием сна, еды и отдыха. Вот уволили меня с работы, я теперь потеряю сон, перестану есть и буду только и делать, что пытаться думать, как же я так профукал лучшую должность своей жизни. У нас много есть осознанной реакции и бессознательной. Есть потеря сна, потому что уже нервная деятельность перегрелась на полную катушку. Может быть, хроническая бессонница уже развилась, а, может быть, человек и хочет спать, но ночами напролёт смотрит сериалы или играет в компьютерную игру. Это самолишение, лишу себя комфорта. Ему потом плохо, тяжело, он жалуется на это, но делает из раза в раз. Мы просто выводим режимом человека из стресса. Массаж, всякие техники расслабления, но режим обязательно, ищем поддержку в виде живого человека, то есть не ChatGPT. Искусственный интеллект на то и искусственный, что не работает с эмоциональной сферой: чему его научили, то он и делает. Он конкретно вас не считывает. Вы для него не личность, а объект».

Ранее Соловьёва предупредила о деградации из-за страха дискомфорта. Лишения, потери и дефициты — неотъемлемая часть жизни. Попытка избежать этого может привести к стагнации, отметила психолог.