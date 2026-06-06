В Университете Осло защищена докторская диссертация, результаты которой меняют привычный взгляд на причины расставаний. Социолог Рут Ева Йоргенсен выяснила, какую роль в распаде пар играют гены. Главный вывод звучит обнадеживающе: генетика влияет на вероятность разрыва с партнером, — но не предопределяет исход отношений.

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Йоргенсен подчеркивает: не существует единого «гена развода», который бы предопределял расставание. Все сложные поведенческие и психологические черты — от стрессоустойчивости до склонности к риску — зависят от тысяч мелких генетических вариантов. Их совокупность лишь немного смещает вероятность в ту или иную сторону.

«Полученные результаты говорят нам о закономерностях в больших группах, а не об отдельных людях, — поясняет исследователь. — Это статистические тенденции, а не прогноз для конкретной пары».

Более того, значение одних и тех же генетических вариантов меняется в зависимости от среды, возможностей и жизненного опыта. Иными словами, социальный контекст может усиливать или нивелировать наследственную предрасположенность.

Что именно в генах связано с риском расставания

В своей работе Йоргенсен использовала полигенные индексы — суммарные показатели, которые объединяют влияние тысяч небольших генетических вариаций на определенный признак. Эти индексы были рассчитаны на основе образцов крови пар, участвовавших в крупнейшем норвежском когортном исследовании «Мать, отец и ребенок» (MoBa). Индексы присваивались по широкому спектру характеристик.

Результаты исследования показали, что высокий полигенный индекс, связанный с получением высшего образования, субъективным благополучием и более поздним возрастом первых родов снижает риск разрыва. В то же время генетическая склонность к рискованному поведению, раннему началу половой жизни и курению повышает вероятность расставания.

Наиболее неожиданный вывод касается невротизма. Вопреки распространенному мнению, люди с более высоким полигенным индексом невротизма реже расставались с партнерами.

«Можно предположить, что невротизм повышает риск разрыва, — рассуждает Йоргенсен. — Но, с другой стороны, если вы более тревожны и уязвимы, вам может требоваться чувство защищенности, которое дают стабильные отношения».

Вклад генетики в разрыв отношений

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Йоргенсен также оценила, какую долю вариаций в распаде отношений можно объяснить распространенными генетическими вариантами. Цифры оказались скромными: 9% у женщин и 3% у мужчин.

Это гораздо ниже данных классических близнецовых исследований, где «наследуемость» разводов иногда оценивали почти в 50%. Разницу социолог объясняет просто: близнецовые методы улавливают все генетические различия, а молекулярно-генетические методы, используемые в диссертации, отслеживают только распространенные варианты (которые легче обнаружить). Зато второй подход позволяет точно сказать, какие именно признаки задействованы, и работать с большими выборками обычных людей, а не только близнецов.

Как разрыв родителей влияет на детей

В другой части проекта Йоргенсен сравнила приемные и биологические семьи, чтобы учесть фактор воспитания. Оказалось, что связь между разводом родителей и вероятностью развода у их детей значительно слабее в приемных семьях, где нет общей генетики.

«В социологии часто говорят, что дети учатся у родителей модели отношений, — комментирует автор. — Но наше исследование показывает: здесь работает и генетическое сходство семьи. Дети наследуют не только пример поведения, но и склонности к импульсивности, тревожности или образовательным стратегиям».

Почему эти выводы не универсальны

На данный момент это единственное исследование, в котором распад семей в Норвегии проанализирован с помощью молекулярно-генетических методов. Для более глубокого понимания того, как меняется роль генов в разных обществах и в различные исторические периоды, необходимы повторные исследования в других культурных контекстах.

Рут Ева Йоргенсен настаивает, что ее результаты нельзя интерпретировать как руководство к действию. Влияние генов невозможно отделить от факторов среды, индивидуальных особенностей партнеров и случайных обстоятельств.