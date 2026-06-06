Как бедность разрушает мозг и какая сумма спасет от депрессии

Исследование Массачусетского технологического института показало, что финансовая поддержка может стать лекарством от депрессии. Согласно выводу ученых, бедность вызывает тревогу и, как следствие, депрессию, которые, в свою очередь, не дают человеку сил улучшить свое финансовое положение, из-за чего получается замкнутый круг. «Вечерняя Москва» разобралась с экспертами, способно ли большое количество денег подарить ощущение счастья.

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Часто ли вы слышали такую фразу: «Не в деньгах счастье»? Нам говорят, что истинное наслаждение жизнью не связано с финансами: для этого нужны семья, друзья и здоровье. Безусловно, в этом есть истина. Но может ли быть счастлив тот, кто каждый день думает, на какие средства купить еду детям? Тот, кто корит себя за неспособность купить дорогому другу хотя бы символический подарок на день рождения? Или, может, счастлив тот, кто вынужден взять кредит на лечение зуба? Звучит сомнительно... Тогда, может, «не в деньгах счастье» только для тех, у кого они уже есть?

Базовый минимум

Важно сразу обозначить один момент: депрессия — это не просто накопившаяся усталость. Это сложное заболевание, которое сопровождается особенностями работы самого организма. Как бы того ни хотелось, но деньги не могут выработать гормоны и нейромедиаторы, которых не хватает мозгу для корректной работы.

— Так что мелькающая в заголовках формулировка: «деньги — единственное лекарство» — вызывает у меня профессиональное раздражение, — обозначает свою позицию психолог, кандидат социологических наук, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Максим Страхов. — Она опасно упрощает картину, особенно для тех, кто ищет выход из сложившихся обстоятельств.

И все же люди с низким доходом находятся в группе риска развития этого заболевания.

— У человека существуют разные виды потребностей, — напоминает психотерапевт Марина Грач. — Они структурированы в пирамиде Маслоу. В ее основании лежат физиологические нужды: вода, сон, еда — и потребность в безопасности. Когда человек не знает, сможет ли он купить продукты или заплатить за квартиру, у его психики просто не остается ресурса думать о смыслах или самореализации: мозг занят выживанием.

Простыми словами, человек находится в состоянии стресса. Он, в свою очередь, был задуман эволюцией как инструмент, помогающий мобилизовать силы для преодоления краткосрочных угроз. Например, убежать от хищника или пережить голодную зиму.

— Но когда же человек живет в этом режиме годами, его организм буквально изнашивается, — подчеркивает Максим Страхов. — Гормоны стресса держатся на повышенном уровне, самоконтроль и принятие решений даются сложнее. Поэтому парадокс ситуации в том, что бедность может отнимать у человека именно те когнитивные ресурсы, которые нужны, чтобы из бедности выбраться.

Так что дополнительные деньги действительно могут стать инструментом, снижающим экзистенциальную тревогу и закрывающим дыру в базовом ощущении защищенности.

— Если нижние уровни пирамиды не удовлетворены, о комфорте в других уровнях речи быть не может, — обращает внимание Марина Грач. — После базовых нужд идет потребность в социуме. Когда человек не может себе позволить встретиться с друзьями, купить подарок близким, нормально одеть ребенка, он испытывает ощущение изоляции и чувство вины. Нужен достаточный доход, чтобы вернуть включенность в общество ив семью.

Следующий уровень — это потребность в уважении. Финансовая нестабильность бьет по самооценке, особенно если раньше все было хорошо и устойчиво. Человек начинает чувствовать себя неудачником, особенно если по меркам своего окружения зарабатывает недостаточно.

Штраф за бедность

Между низким доходом и психическими расстройствами есть прямая связь, рассказывает Марина Грач.

— Финансовые сложности, как мы уже определили, по рождают депрессию и тревогу. А депрессия и тревога, в свою очередь, лишают человека сил работать и зарабатывать. Ученые описали феномен, который называется «когнитивный налог»: когда человек постоянно озабочен тем, как свести концы с концами, его мыслительные способности снижаются. Проводили эксперимент с индийскими фермерами: одни и те же люди после сбора урожая, когда у них появлялись деньги, решали когнитивные тесты значительно лучше, чем в период нужды. Снижение когнитивных способностей из-за бедности и нехватки средств эквивалентно потере примерно 13 баллов IQ.

В состоянии хронического стресса у человека сохраняется высокий уровень кортизола, так что на взвешенные решения оперативной памяти просто не остается. Именно в этом состоянии люди чаще берут займы под грабительские проценты или попадаются на уловки мошенников.

— Свежее исследование Массачусетского технологического института подтвердило не только факт того, что депрессия может быть результатом проблем с финансами, но и то, что лечение этого заболевания приводит к улучшению экономических показателей, — делится подробностями психотерапевт. — А исследование одного из российских банков показало, что наличие финансовой подушки обеспечивает эмоциональную стабильность для 73 процентов россиян. Сам процесс накопления средств действует как лекарство от тревожности.

В общем, панацеей деньги, конечно, быть не могут. А в какой-то степени сыграть роль антидепрессанта — вполне себе. Только вот с неба дополнительные финансы не падают. Если человек уже не справляется со своим внутренним состоянием, ему нужна психологическая помощь: иначе сил на зарабатывание денег просто не останется...

Цена спокойствия

Сколько же денег нужно человеку, чтобы он мог позволить себе не переживать о финансах? Вопрос сложный: зависит от региона.

— Если говорить в среднем по России, то для базового нормального проживания одному человеку нужно примерно 120-150 тысяч рублей в месяц, — считает финансовый аналитик крупного российского банка Марина Анастасиади. — Для более комфортной жизни — 250 тысяч рублей. А чтобы вообще не волноваться о настоящем — около полумиллиона.

Но это все, конечно, суммы приблизительные. Тут, по словам эксперта, отталкиваться стоит от правила деления бюджета: 50 процентов дохода — на необходимые нужды, вроде еды и квартиры, 30 процентов — на желания, вроде посещения интересного места в выходной день, и 20 процентов — на сбережения.

— Если нужды человека укладываются в 50-60 процентов его дохода — он будет жить спокойно. Если же они превышают эту долю, ему придется что-то другое урезать. Сократит траты на хотелки — и будет недоволен нынешним днем. Будет меньше откладывать — начнет больше переживать о будущем, — отмечает закономерности аналитик.

Так что ощущение счастья зависит не от абсолютного размера зарплаты, а от ее соотношения с расходами. Человек, который зарабатывает 120 тысяч и тратит на нужды 40 процентов, будет чувствовать больше наслаждения жизнью, чем тот, кто получает полмиллиона, но тратит на жизненные нужды больше 60 процентов.

Сходится с трудом

Средняя зарплата в Москве, по словам Марины Анастасиади, сегодня составляет 100-120 тысяч рублей.

— Комфортно жить на эти деньги можно при условии, что у человека есть собственное жилье. Потому что одна только аренда квартиры у многих съедает более 50 процентов зарплаты. А есть ведь еще расходы на питание.

Поэтому сегодня выгодно снимать квартиру с кем-то. Оплачивать жилье в одиночку сложно, если нет помощи от родителей.

Помимо денег на «здесь и сейчас», важно иметь сбережения, как говорится, «на черный день». Финансовая подушка безопасности позволяет чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

— Мое мнение такое: каждый человек должен иметь запасы, которых ему хватит минимум на один-три месяца. Причем сумма должна быть эквивалентна тому, сколько человек тратит, не отказывая себе в чем-либо. То есть, если вы в месяц тратите 100 тысяч рублей, значит, в копилке должно быть от 100 до 300 тысяч минимум. Эти деньги спасут вас в случае внезапного увольнения, болезни или вынужденной крупной траты. Например, если машина сломалась, — обозначает Марина Анастасиади.

Многие люди ошибочно полагают, что в случае такой непредвиденной ситуации можно взять кредит. Но надо помнить, что заемные деньги не бывают бесплатными. А безработному, например, их дадут под более высокий процент.

— В итоге человек получит не только стресс от потери работы, но и капающие проценты. Перед таким займом нужно понимать, как его выплачивать. У того, кто лишился работы, такого понимания не будет. В итоге человек потратит гораздо больше, чем если бы он начал откладывать на «черный день», — подчеркивает аналитик. — Да, подушка безопасности не гарантирует счастья, но она снижает то негативное воздействие, которое может оказать потенциальное несчастье.

Как отмечает Марина Анастасиади, к сожалению, в нашей стране люди почти никогда не живут по правилу деления бюджета «50, 30 и 20 процентов». Многие тратят все, что зарабатывают, а иногда и больше. Причины тому — низкие зарплаты и неумение обращаться с деньгами.

— У нас очень низкая финансовая грамотность. Люди не понимают, что если тратить всю зарплату сейчас, то на пенсию, которая очень маленькая, они просто не проживут. Нужно в краткосрочном периоде чуть-чуть ограничить себя, урезать хотелки, чтобы отложить деньги и завтра-послезавтра не переживать, что остался без средств, — напоминает эксперт.

Палка о двух концах

Кажется: ну все, вопрос решен — нужно просто больше зарабатывать...

— Давайте подумаем: сильно ли изменится ситуация, если человек получает много денег: например, руководит очень ответственным проектом, который требует постоянного включения? — размышляет Максим Страхов. — Да, он не беден. Но точно так же, как человек без денег, он рискует потерять силы и всякие для себя смыслы от длительного стрессового вовлечения в работу. Отсюда напрашивается вывод, что дело не в деньгах как таковых, а в ресурсах, которые человек теряет. В его неспособности выстроить такое взаимодействие с миром, в котором он мог бы качественно восстанавливаться и регулярно достигать поставленных целей, ощущать реальность своих достижений.

Деньги в такой концепции как раз могут стать эквивалентом «достижений» и средством для восстановления после трудовых «спринтов». Один вопрос, когда человек работает за десятерых, а потом едет в отпуск на море. Другой — когда при тех же условиях он не может позволить себе сводить ребенка к стоматологу или вынужден просить кассира отменить какой-то товар, потому что сумма покупки на пару сотен больше ожидаемого. Это бьет по самоощущению, вызывая чувство несостоятельности и беспомощности.

— В таком случае дополнительные деньги могут улучшить состояние человека и не дать возникать стрессу: отрицать эту взаимосвязь было бы лукавством, — считает Максим Страхов. — Но здесь возникает гораздо более интересный вопрос: в какой момент достаток, закрывающий базовые потребности, превращается в избыток, который сам становится источником стресса? Ведь чем больше капитал, тем больнее потерять его.

У человека с условным миллионом на счету тревога о его сохранности может быть сильнее, чем у того, у кого этого миллиона никогда не было. Появляется страх ошибки, неправильного решения... Это вполне реальный стресс, который, в отличие от голода, не отпускает после еды.

— Когда человек долго шел к высокому достатку, его личность зачастую срастается с капиталом, — отмечает психолог. — И тогда любое колебание объема сбережений воспринимается как изменение собственной ценности. Здесь деньги — тоже эквивалент достижений: если я не зарабатываю больше прошлого года, значит, я деградирую.

Граница, по мнению эксперта, проходит в тот момент, когда деньги из инструмента превращаются в самоцель. Когда уровень жизни растет быстрее, чем способность им наслаждаться. Когда новые покупки уже не радуют, но прекратить их нельзя, потому что они стали частью собственного образа. Когда человек сравнивает свой доход не с прошлым собой, а с теми, у кого он больше.

— Тут важно проговорить, что страдания человека, у которого денег много, не менее настоящие, чем страдания того, у кого их мало. Они просто другой природы: это разные уровни пирамиды Маслоу, — уточняет Максим Страхов. — Чем выше доход, тем уже круг людей, с которыми можно говорить на равных, без подтекста. Появляется вопрос: «Меня любят за просто так или за то, что я могу дать?». Однозначного ответа на него нет: это изматывает.

Когда базовые цели закрыты, а внешняя гонка продолжается по инерции, человек может просто не понять, зачем он бежит. Когда хочешь есть, не задаешься вопросами смысла: ответ очевиден. А вот у обеспеченного человека ответа может и не возникнуть.

— Кроме того, мы привыкаем ко всему: и к плохому, и к хорошему. Первая дорогая машина радует, 20-я — уже нет. И тогда человек начинает гнаться за все более интенсивными стимулами, не понимая, что проблема вовсе не в не достаточно крутой яхте, а в нем самом, — заключает эксперт.

Золотая середина

Да, в современном мире деньги — это необходимый ресурс. Если его нет или очень мало, ни о каком счастье речи быть не может.

И в то же время, если ваша цель — жить без забот и стресса, изобилие этого ресурса тоже не пойдет на пользу. Ведь деньги решают проблемы, созданные их отсутствием. Но они не помогут с переживаниями, вызванными их избытком.

Цифра

66 тысяч рублей — средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры на месяц в Москве. Это больше половины средней зарплаты.

Почти половина россиян в возрасте от 18 до 30 лет откладывают деньги, формируя накопления на будущее: в основном для создания финансовой подушки безопасности. Такие данные представила одна из страховых компаний на основе проведенного опроса. И это при том, что еще недавно молодежь тратила большие деньги на безделушки и копить не собиралась. Эксперты рассказали «Вечерней Москве» об истинных мотивах финансового поведения современной молодежи.