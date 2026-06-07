Как фетиш на облизывание подмышек стал одним из главных секс-трендов года

В 2026 году владельцы одного из популярных фетиш-порносайтов заметили, что одним из главных трендов стала маскалагния — сексуальное взаимодействие с подмышками другого человека. Этот запрос стремительно занял четвертое место в рейтинге площадки. И хотя на первый взгляд интерес к этой части тела кажется чем-то маргинальным, на самом деле он встречается в обществе намного чаще, чем можно подумать. Например, издание Metro выяснило, что 59 процентов людей возбуждаются, чувствуя аромат пота партнера. «Лента.ру» вместе с экспертами разбиралась, откуда берется маскалагния и можно ли считать этот фетиш здоровым.

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Норма или нет?

Сам по себе фетиш, связанный с подмышками, конечно, кажется странным. Еще более неоднозначно выглядит его интерпретация в Японии. Страсть к подмышкам там принимает совершенно особые формы.

Например, на прилавках секс-шопов можно найти губки, пропитанные женским потом, а в кафе готовят онигири по особому рецепту— молодые женщины-поварихи сначала моются и дезинфицируют подмышки, потом усиленно занимаются спортом, чтобы пропотеть, а после кладут горсть риса в потную подмышку и формируют так рисовые шарики.

Фото: Лента.ру

Стоит такое лакомство в 10 раз дороже обычных онигири, и некоторые рестораны открыто демонстрируют процесс добавления секретного ингредиента в соцсетях — покупатели, мечтающие попробовать подмышку конкретной женщины, охотно разбирают товар.

«Я предпочитаю волосатые и потные женские подмышки. Не знаю почему, но что-то в естественном женском запахе тела меня возбуждает. Мне нравится облизывать и нюхать их, и я мечтаю о том, чтобы и с моими обращались так же», – пользователь Reddit

Однако специалисты, с которыми поговорила «Лента.ру», считают, что в таком фетише нет ничего нездорового: подобные увлечения — одна из допустимых вариацией человеческой сексуальности, стыдиться их не надо.

«Фетишизм на подмышки относится к категории парциальных сексуальных предпочтений, где специфическая зона тела становится основным или значимым источником сексуального возбуждения. Формирование такого фетиша, как и большинства сексуальных предпочтений, не имеет единой причины, а представляет собой сложное переплетение биологических, психологических и социальных факторов», — объяснила психолог, сексолог Мария Белан.

С этим согласен и психолог Родион Чепалов. По его словам, у разных людей эротически значимыми могут становиться совершенно разные части тела. Психолог заверил, что все это совершенно нормально.

«Сам по себе фетиш на подмышки не является чем-то уникальным или обязательно патологическим. Человеческая сексуальность вообще очень сильно связана с ассоциациями, запахами, телесностью, запретами и индивидуальным опытом», – Родион Чепалов, психолог

Как появляется фетиш на подмышки?

Сложно сказать, когда именно появилась маскалагния — так называется этот фетиш. Все дело в том, что до начала XX века женщины чаще всего носили платья с длинными рукавами и о подмышках просто не задумывались. Но когда в мае 1915 года в журнале Harper’s Bazaar появилось фото модели в платье с короткими рукавами и поднятыми вверх руками, оказалось, что женщинам уже был знаком производитель аксессуаров для бритья Gillette.

С этого момента подмышки, заметные в модных платьях, стали гладкими, а волосы на них моментально попали в список социальных запретов. Именно с этими запретами эксперты сегодня и связывают повышенный сексуальный интерес к подмышкам: кто-то считает недопустимой саму их демонстрацию, кто-то — волосы на них, а кто-то — запах.

«В большинстве культур подмышки считаются интимной, но не генитальной зоной, что создает пространство для табуирования и как следствие дополнительной эротизации. Доступ к этой области часто ограничен определенными позами, движениями, ситуациями, и эта недоступность подогревает интерес. Запретный плод сладок, и зона, которую не принято демонстрировать и трогать публично, приобретает дополнительную привлекательность как территория, где можно нарушить нормы и получить особое, секретное удовольствие», – Мария Белан психолог, сексолог

Чепалов же объяснил интерес к этой части тела с точки зрения психоаналитической школы.

«Подмышки — одновременно довольно скрытая и очень телесная часть человека. Они связаны с запахом, потом, уязвимостью, расслабленностью тела. Для некоторых людей именно сочетание естественности и неидеальности вызывает сильное возбуждение», — отметил он.

По словам Белан, также одним из ключевых механизмов возникновения такого фетиша может быть импринтинг, то есть запечатление — например, подросток мог случайно подсмотреть эпизод с участием человека с приподнятыми руками, что совпало с первой эрекцией или сильным возбуждением, поэтому мозг закрепил такую связь.

Фото: Лента.ру

«Сексуальное возбуждение часто прикрепляется к деталям: голосу, одежде, жестам, запахам, определенным зонам тела. У некоторых людей подмышки становятся символом близости, доминирования, доверия или наоборот — естественности и принятия тела без глянца. Интересно, что в современной культуре интерес к подмышкам частично усиливается и социальными факторами. С одной стороны, тело все больше демонстрируется в медиа и соцсетях. С другой — многие устают от «идеальной стерильной сексуальности» и начинают искать что-то более живое, естественное и телесное», — добавил Чепалов.

Еще один важный фактор — сенсорные особенности зоны подмышек. В этой области много нервных окончаний, а кожа очень чувствительна к прикосновениям. Кроме того, подмышки являются зоной концентрации апокриновых желез, выделяющих феромоны и индивидуальный запах, который может ассоциироваться с половой зрелостью и привлекательностью. У некоторых людей этот запах вызывает сильную реакцию, становясь самостоятельным эротическим стимулом.

Белан добавила, что фетиш на подмышки может возникать и через травматический или компенсаторный механизм. Например, если у человека были негативные переживания, связанные с гениталиями или классическим сексом, он может сместить фокус внимания на более безопасную и менее стигматизированную зону, которая при этом все еще связана с интимностью и близостью — подмышки.

«Психологически фетиш на подмышки может быть связан с потребностью в принятии и телесной близости, но без прямого давления генитального секса. Это может быть способом пережить интимность, которая ощущается как более нежная, менее обязывающая и более безопасная. Также эта зона часто ассоциируется с уязвимостью: поднимая руки, человек открывается, и для фетишиста этот акт доверия сам по себе эротичен», – Мария Белан психолог, сексолог

По словам Белан, в пользу этой версии говорит то, что такой фетиш нередко встречается у людей с тревожными или избегающими чертами личности. Именно им легче выражать близость через часть тела, не требующую прямой генитальной стимуляции.

«Я всегда любила зарываться лицом в подмышки своих парней и дышать носом изо всех сил. Это что-то первобытное, и я ничего не могу с собой поделать. Мне нравится, когда они чистые, с легким оттенком собственного натурального аромата. Для меня это как афродизиак», – пользовательница Reddit

«Подмышки уходят в отрыв»

Конечно, для многих их пристрастие остается лишь фантазией. Например, многие фетишисты открыли для себя лизание подмышек на сайтах с платным контентом или в соцсетях. В аккаунте X под названием Armpit Galaxy, который публикует видео облизывания подмышек, 76 тысяч подписчиков. Примерно столько же фолловеров в сообществе «Подмышки уходят в отрыв» на Reddit. Там девушки выкладывают фото бритых и небритых подмышек, спрашивая подписчиков, предпочитают ли они их чистыми или грязными.

Американский сексолог Джиджи Энгл считает, что тематические онлайн-форумы успокаивают людей, столкнувшихся со своим фетишем впервые, и привлекают новых, нормализуя предпочтение. «Когда люди находят сообщество, они начинают ценить свою особенность больше и могут меньше стыдиться своего фетиша, потому что у них есть знакомые, которые могут общаться и обмениваться видео», — объяснила она.

Фото: Лента.ру

Тем же, кто хочет попробовать сексуальное взаимодействие с подмышками в реальности, Родион Чепалов напомнил, что главный принцип в введении любой новой сексуальной практики — добровольность, уважение и отсутствие давления.

«Любой фетиш становится проблемой не из-за самой темы, а если человек начинает навязывать его партнеру или полностью теряет способность получать удовольствие без этого элемента. Мне кажется, лучше всего такие темы обсуждать спокойно и без стыда. Например: «Мне кажется это эстетически или эротически интересным, хотел бы понять, как ты к этому относишься». Начинать обычно безопаснее с легкого флирта, юмора, обсуждения предпочтений, а не с резких действий», — отметил психолог.

Мария Белан же посоветовала начинать разговор о подмышках вне сексуального контекста и говорить открыто, но без давления.

«Например: "Мне очень нравится, когда я касаюсь твоей кожи в определенных местах. Есть одна зона, которая меня особенно возбуждает, и я хотел бы поделиться этим с тобой. Хотел бы узнать, как ты к этому относишься". Важно дать партнеру право на любую реакцию, включая непонимание или отказ, и не настаивать», — порекомендовала она.

Если партнер соглашается на эксперимент, начинать Белан советует с малого, не вводя подмышки в центр сексуального взаимодействия сразу.

«Например, во время прелюдии или обычных ласк, когда партнер уже возбужден и расслаблен, можно мягко провести рукой по его боку, задержавшись чуть дольше у подмышки. Посмотреть на реакцию», — уточнила она.

Фото: Лента.ру

Если партнер не отстраняется и не напрягается, можно чуть углубить действие: погладить подмышку внутренней стороной ладони, поцеловать, легко подуть. Если в какой-то момент партнер просит остановиться или если видно, что ему некомфортно, необходимо немедленно прекратить и вернуться к другим ласкам, а после обсудить, что именно вызвало дискомфорт.

Белан добавила, что важно помнить о гигиене и безопасности. Зона подмышек имеет специфическую микрофлору, и при наличии микротравм или повреждений кожи, а также при склонности к грибковым инфекциям, интенсивные ласки могут быть небезопасны. Перед активными играми стоит принять душ, но без использования сильно пахнущих косметических средств, так как естественный запах может быть важной частью возбуждения. Если же запах беспокоит, можно использовать нейтральное мыло.