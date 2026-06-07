Хоррор «Закулисье реальности» (Backrooms) о бесконечном лабиринте пустых комнат, снятый 20-летним режиссером Кейном Парсонсом, завоевал внимание зрителей по всему миру. Дебют юного самородка с YouTube за первые десять дней мирового проката заработал более 141 миллиона долларов, став абсолютным рекордом для студии А24, которая работала над фильмом. «Вечерняя Москва» рассказывает о сюжете и об идее фильма, напугавшей не одну сотню людей.

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О чем фильм «Закулисье реальности»

В основу сюжета лег популярный интернет-фольклор о лиминальных (пограничных) пространствах. Кларк, неудачливый продавец мебели, вынужденный ночевать в своем магазине, неожиданно обнаруживает там скрытый портал в другое измерение. Однажды Кларк видит на одной из стен странное отверстие, сквозь которое он проваливается и оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров, где за каждым углом поджидает опасность, а происходящее не подчиняется логике. Из стен и пола там и тут торчат куски мебели и рекламных баннеров.

Время от времени раздаются пугающие звуки, давая понять, что Кларк здесь не один. Но самое жуткое — пространство будто бы постоянно увеличивается, а выхода из него нет, кроме того, что вернет обратно в реальность.

Пораженный увиденным, Кларк рисует карту, которую показывает своему психоаналитику. Та не верит Кларку, но вскоре сама оказывается в бесконечном желтом коридоре без окон и с единственным выходом.

Что такое лиминальные пространства и почему они пугают

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что термин «лиминальный» произошел от латинского слово limen, что в переводе означает «порог».

«Изначально в антропологии этим словом описывают момент "перехода", когда человек уже не там, где был изначально, но еще не в финальной точкe своего пути. Иными словами, это некое подвешенное или пограничное состояние. Но теперь под ним имеют в виду соединение пустых коридоров, безлюдные торговые центры, переходы в метро, офисные помещения ночью, заброшенные аквапарки и бассейны», — пояснила она.

Абравитова также отметила, что в лиминальных пространствах, по идее, должны быть люди, но их там нет. Отсюда и возникает внутренний дискомфорт, смешанный со страхом неизвестного и смутной ностальгией. С точки зрения психологии, этому состоянию есть несколько объяснений.

Грубое нарушение привычного сценария — коридоры, офисные холлы, эскалаторы и другие подобные пространства предназначены для движения людей. Мозг сохраняет их в памяти как «место, где мелькают люди».

«Когда этот прототип ломается, а перед нами открывается абсолютно безжизненный коридор, внутри возникает когнитивный диссонанс, потому что бессознательное и реальность не совпадают. В ответ на это в голове тут же включается режим повышенной настороженности. Этот механизм заложен в нас эволюционно, потому что именно он позволял вовремя заподозрить надвигающуюся опасность», — объяснила врач.

Пустота лишает социального контекста — человек видит огромное пространство, лишенное души, потому что в нем нет людей, что создает ощущение «зловещей долины».

«Казалось бы, человек видит перед собой привычную архитектуру, но фундаментально неправильную: бесконечные двери, люминесцентное освещение, повторяющиеся рисунки пола, уходящие в никуда. Все это создает ощущение параллельной реальности. Такие пространства лишены идентичности, истории и человеческих связей, что и заставляет напрягаться. Анонимность давит на нас и создает ощущение, что это не наш мир», — сообщила Абравитова.

Психолог подчеркнула, что любая транзитная (лиминальная) зона — эскалатор, бассейн, аквапарк или офис — активизирует режим тревоги.

«Такие пространства напоминают дурной сон, потому что время в них останавливается, — говорит она, — а выйти получается будто бы не сразу. Психика реагирует на это остро, поднимая экзистенциальные вопросы: "Кто я?", "Куда я иду?", "А иду ли я вообще?"».

Учитывая реакцию человека на лиминальные пространства, создатели кино, сериалов и видеоигр намеренно будут использовать их, чтобы создать эмоциональную привязку, считает Абравитова.

«Они понимают, что людям будет любопытно столкнуться с изнанкой привычного мира, несмотря на страхи и переживания. Ведь, с одной стороны, жутко увидеть цивилизацию, где нет ни единой души, а с другой — это редкая возможность побывать на стыке миров и ощутить два полярных состояния», — заключила она.

Также на стриминговых платформах стал популярным подростковый сериал «Вне кампуса», который рассказывает о хоккейной команде вымышленного университета Брайар. В эпицентре событий оказываются популярный хоккеист Гаррет Грэм и студентка музыкального факультета Ханна Уэллс. Почему сериал покорил даже взрослых — рассказывает «ВМ».