Как пережить расставание с меньшими потерями

Расставание — это всегда тяжело. Существуют ли способы почувствовать себя лучше после разрыва? Исследователи из Лаборатории отношений и здоровья пар (REACH) Оттавского университета изучили этот вопрос. Результаты опубликованы в Journal of Sex & Marital Therapy.

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Что такое поддержка автономии

Ученые обнаружили, что когда инициатор расставания «поддерживает автономию», оба бывших партнера испытывают позитивные эмоции и субъективное ощущение бодрости. «Поддержка автономии» в данном случае подразумевает честное объяснение причин разрыва, использование «неконтролирующего языка» в конфликтах и принятие точки зрения партнера. Такое поведение помогает сохранить уважение к прошлым отношениям и лучше пережить их завершение.

«Существует множество исследований, посвященных физическим характеристикам расставания, которые позволяют предсказать уровень стресса или благополучия, — таким как пол, продолжительность отношений, поддержание контакта с бывшим партнером или использование технологий, — говорит Эрин Маккланг, ведущий автор и аспирантка кафедры экспериментальной психологии факультета социальных наук. — Но меньше известно о стратегиях, которые люди используют, чтобы расстаться со своим романтическим партнером: что им следует сказать или сделать, чтобы смягчить удар».

Понимание не лечит боль

Исследование показало, что хотя поддержка автономии во время расставания улучшает эмоциональное состояние бывших партнеров, она не способна уменьшить сопуствующие негативные переживания (например, депрессию или тревогу). Однако такое поведение позволяет обеим сторонам прояснить ситуацию и не застревать в прошлом. Важным оказался и фактор времени: длительные контакты с бывшим партнером были связаны с усилением негативных чувств после разрыва.