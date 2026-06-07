Стало известно, как именно зелень и домашние животные влияют на психику

Польза живой природы во всех ее проявлениях — будь то прогулки в лесах и парках или контакт с домашними животными — доказана множеством исследований, причем как для физического здоровья, так и для ментального. О механизмах этой пользы также известно многое — но один момент наукой оказался не охвачен.

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Пробел этот заполнили в Денверском музее природы и науки. Для этого 111 его посетителям пришлось сдать мазок из носа, они также заполнили анкеты о своем душевном состоянии, времяпровождении на природе и наличии домашних животных.

Взятие мазков не составило труда.

«После пандемии COVID‑19 люди отлично научились брать у себя образцы из носа», — говорит Бриджит Шалифур, представившая исследование на конференции ASM Microbe 2026 в Вашингтоне.

Из мазков выделили бактериальную ДНК, провели ПЦР и секвенирование гена 16S рРНК. По полученным последовательностям составили каталог назальных микробиомов. Эти сведения сверили с уровнем озеленения районов проживания участников, для чего использовали спутниковые данные. Интересно, что это происходило у всех на виду — лаборатория геномики в музее устроена за стеклом.

Предварительным результаты показывают: зеленые насаждения и контакт с животными заметно отражаются на составе микробиома носа, и это влияние согласуется с тем, что известно из предыдущих работ о микробах и психическом здоровье. У людей, живущих среди большего количества растительности, в носу обитает более разнообразная микробная «публика», причем одни микроорганизмы встречаются чаще или реже в зависимости от того, сколько зелени вокруг их дома.

«Чем выше разнообразие и богатство видов, тем здоровее обычно считается и микробиом», — поясняет Шалифур.

Некоторые из микробов, которым благоприятствует время на природе, связаны также с лучшими показателями психического благополучия.

Оценили, кроме того, как сказывается на назальном микробиоме длительность пребывания на улице.

«Время оказалось важнее всего, причем во всех аспектах. У тех, кто больше бывает на природе — независимо от того, насколько она зеленая, — в целом ниже показатели депрессии», — уточняет исследовательница.

Судя по всему, назальный микробиом чутко реагирует на такие привычки — и, возможно, помогает тем позитивным сдвигам в психике, которые с ними связаны.

«Люди меняют свой микробиом, просто проводя больше времени в природной среде», — резюмирует Шалифур.

К слову, на той же конференции она представила исследование кишечного микробиома жуков-кожеедов, которых используют в музеях для очистки скелетов животных.