Как вычурный стиль и дурацкие хобби помогают молодежи бороться с тревогой

Зумеры и миллениалы объединились в борьбе с тревожностью и запустили новый тренд под названием Whimsy («причудливый», «сказочный», «капризный»). С помощью «детского» стиля и нелепых привычек и хобби они стараются сбежать от жестокой реальности. И, кажется, это работает. Как страдающие депрессией люди переизобрели эскапизм — в материале «Ленты.ру».

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Мировой тренд породил мем с радужным дельфином

Законодательницей новой эстетики Whimsy принято считать 28-летнюю шведскую певицу Зару Ларсон, которая полностью переосмыслила свой сценический образ после выпуска музыкального альбома Midnight Sun. В соцсетях завирусился мем о радужном дельфине под ее песню Symphony, и в погоне за узнаваемостью знаменитость стала все чаще появляться на сцене в образах с детскими принтами и обилием ярких аксессуаров, а также делать броский макияж с блестками.

Позже этим приемом воспользовались и другие певицы, в том числе главные трендсеттеры у молодежи Оливия Родриго и Сабрина Карпентер.

Вскоре эстетика «причудливости» стала для пользователей соцсетей не просто модным трендом, а целым образом жизни. Ее сторонники уверены, что кричащая одежда, цветной макияж, небрежные прически, яркие предметы интерьера и даже определенные хобби помогают им справиться с эмоциональной напряженностью.

39-летняя ведущая подкастов из Лос-Анджелеса Лиз Планк признавалась, что 2026 год начался для нее непросто: женщина переживала сложный период с лучшей подругой и соседкой по комнате, а негативные новости о происходящем в мире оказывали на нее психологическое давление.

В надежде улучшить свое психологическое состояние девушка начала спать в кремовой майке и шортах с рюшами, а также внедрила в свой распорядок один, по ее мнению, причудливый ритуал. Она купила кофемашину и стала добавлять в заваренный кофе разноцветную посыпку. Принятие такого рода чудаковатости в условиях неопределенности дало Планк ощущение контроля.

Причудливость помогает бороться с депрессией

По данным аналитиков американской площадки Etsy, специализирующейся на торговле изделиями ручной работы, в 2026 году количество поисковых запросов по ключевым словам «причудливые украшения» и «причудливый декор» выросло как минимум на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Эксперт по трендам компании Дейна Исом Джонсон предположила, что спрос на такие вещи связан с эскапизмом.

«Наши покупатели ищут предметы, которые кажутся личными, игривыми и немного неожиданными, чтобы сделать повседневную жизнь более необычной», — пояснила она.

Данные Google Trends показали, что интерес к тренду Whimsy со стороны англоязычной аудитории вырос в два раза за последние полгода.

В соцсетях даже появился «причудливый лексикон»: «прогуливаться» вместо «ходить», «надуть» вместо «обмануть» или «выдумка» вместо «чуши».

Профессор психиатрии в Гарвардской медицинской школе Нассир Гаэми считает, что зумеры и миллениалы страдают депрессией больше предыдущих поколений из-за восприимчивости к информационной перегрузке. По его мнению, тренд Whimsy — один из неплохих способов уйти от реальности, чтобы восстановить ментальное здоровье.

Тренд на причудливость существовал всегда

Журналистка Александра Джейкобс, в свою очередь, утверждает, что на самом деле любое поколение стремится тем или иным способом защищать свое ментальное здоровье. В пример она привела представителей беби-бумеров, которые в начале 1980-х годов столкнулись с рядом социальных и политических проблем, включая эпидемию СПИДа и ядерную угрозу во время холодной войны.

Дети, оставленные без родителей и пережившие период роста разводов, по ее словам, использовали иронию и сарказм, чтобы справиться с чувством разочарования.

«Для поколения X ирония была не просто юмором, а броней», – Александра Джейкобс, журналистка The New York Times Style Magazine

Современная молодежь постоянно находит собственные способы борьбы с негативом — и тренд на причудливость стал еще одной попыткой абстрагироваться от реальности.

Год назад в соцсетях уже противостояли тревожности с помощью тренда combat couture — «боевая мода». В тот момент блогеры записывали видео с переодеванием в камуфляжную одежду, демонстрируя зрителям различные атрибуты стиля «милитари». Таким образом молодежь в ироничной форме якобы готовилась к третьей мировой войне. Эксперты объясняли, что на фоне тревожных новостей о военных столкновениях между странами зумеры реагируют на происходящее так, как умеют, в том числе с помощью шуточных роликов.