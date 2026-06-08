Почему женщинам нравятся мужские стоны в постели

Психотерапевт Тифф Хадсон объяснила любовь женщин к мужским стонам в постели. На эту тему она поговорила с Metro.

© Lenta.ru

По словам психотерапевта, когда мужчина перестает контролировать свои ощущения и позволяет партнерше чувствовать и слышать себя, секс становится более гармоничным.

«Дыхание, вздохи или стоны партнера — это недвусмысленное, непосредственное свидетельство того, что происходящее доставляет человеку удовольствие. Невербальные сигналы уменьшают количество догадок, подкрепляют уверенность и помогают соответствующим образом регулировать прикосновения, темп и давление», — рассказала Хадсон.

Кроме того, добавила она, звуки помогают укрепить связь между партнерами, поскольку они являются признаком присутствия, безопасности и доверия. Мужчин, которые хотят стать громче в постели, Хадсон попросила начинать с малого и избегать театральности. Тем же, кто все-таки стесняется, Хадсон порекомендовала порепетировать во время мастурбации.

Ранее сексолог Эрика Тинен оценила одну практику для усиления оргазмов, которая в последнее время набирает популярность. Как рассказала специалист, многие люди как в паре, так и в одиночку практикуют эджинг: эта техника заключается в прерывании или уменьшении интенсивности стимуляции прямо перед оргазмом.