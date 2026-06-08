Психолог объяснил, как поход в театр помогает в отношениях между партнерами

Поход в театр помогает лучше узнать партнера на свидании. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила психолог Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты Ирина Лисовская.

«Это неотъемлемые части театрального опыта. Театральная обстановка сама по себе располагает к романтике: торжественность антуража, полумрак зрительного зала, возвышенное чувство причастности к искусству пробуждают особые эмоции. Традиция тщательно готовиться к походу в театр – выбирать наряд, продумывать образ – уходит корнями в прошлое. Когда‑то это был обязательный кодекс поведения, а сегодня – личный ритуал, который помогает настроиться на нужный лад. Он напоминает: театр – не просто развлечение, а событие, требующее особого душевного настроя», – сказала Ирина Лисовская.

Она также отметила, что предложение пойти в театр выглядит более выигрышно на фоне привычных кафе или ресторанов. Оно говорит об интересе к культуре, вызывает уважение и доверие – это отличный старт для начала серьезных отношений.

«Выбор спектакля – еще один шаг к сближению. Вы можете ориентироваться на вкусы партнера – так вы проявите внимание к его интересам. Или предложите свой вариант, так вы поделитесь собственными культурными предпочтениями», – добавила психолог.

Ирина Лисовская подчеркнула, что после спектакля или даже в антракте легко начать диалог: обсудить сюжет, игру актеров, режиссерские решения.