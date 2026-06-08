Психологи выяснили, что люди думают о других

Статья в Journal of Experimental Social Psychology описывает устойчивое искажение: люди систематически считают окружающих менее честными, чем они есть на самом деле. По мнению исследователей, это влияет на доверие между людьми, корпоративные правила и общественные нормы.

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Почему возникает завышенный пессимизм

Честность действует как базовый «клей» социальных и экономических систем. Однако внимание науки чаще сосредоточено на том, почему люди лгут, а не на том, как они оценивают чужую честность. В результате формируется перекос: люди строят ожидания не на статистике поведения, а на отдельных заметных случаях обмана.

Сосуществуют две конкурирующие гипотезы:

первая предполагает, что люди склонны к циничным оценкам и переоценивают обман, чтобы защититься от возможной эксплуатации.

вторая, наоборот, говорит о «предвзятости к правде», когда по умолчанию предполагается честность и люди могут недооценивать ложь. Новые данные проверяют, какая из моделей ближе к реальности.

Эксперименты и измерение реального обмана

Исследователи провели серию лабораторных и онлайн-экспериментов, включая 31 сравнение в рамках 11 исследований с участием 8126 ответов от 7340 человек. Участникам давали возможность анонимно солгать ради небольшой денежной выгоды без риска наказания.

Использовались простые задачи. В игре с игральной костью участники заранее «угадывали» число, затем сообщали результат броска. Поскольку вероятность известна математически, можно точно оценить долю лжи на уровне группы. В другом задании проверяли память на цвета, где также можно было сфальсифицировать ответ ради выигрыша.

Параллельно участников просили оценить, сколько других людей будут обманывать. Итог оказался стабильным: в среднем респонденты завышали уровень нечестности на 13,6 процентных пункта. 63,5% участников переоценивали масштаб обмана минимум на 5 пунктов, и лишь около четверти занижали его.

«В среднем люди переоценивали, какой процент других ведет себя нечестно, примерно на 14 процентных пунктов, что является существенным эффектом. Мы были весьма удивлены тем, насколько последовательным оказался этот эффект в различных контекстах», — отметил Джариф Мартуза.

Информация меняет восприятие

Во втором исследовании 981 участнику дали краткое описание результатов: около 70% людей в подобных задачах ведут себя честно, а общество систематически переоценивает уровень мошенничества примерно на 14 пунктов. Контрольная группа получила нейтральное описание без цифр.

Результат оказался однозначным. У тех, кто увидел статистику, вырос уровень доверия, усилилось убеждение в справедливости поведения других и снизился общий цинизм. Это указывает на то, что корректировка одного убеждения способна менять более широкий взгляд на социальную реальность.

Руководители и политика контроля

Отдельный блок исследования охватил 285 менеджеров. Они тоже заметно переоценивали уровень нечестности: в среднем им казалось, что примерно 55% людей будут жульничать в простой игре, тогда как реальные показатели были значительно ниже.

Затем исследователи провели вторую волну — уже с участием 741 менеджера. Одной группе показали реальные данные о том, что большинство людей ведут себя честно, другой такой информации не дали. После этого всех попросили оценить, насколько вообще нужны контроль и наблюдение на рабочем месте.

Разница оказалась заметной. Те, кто видел статистику, реже выступали за усиление слежки и жестких правил в большинстве сценариев. Авторы связывают это с тем, что корректировка представлений о рисках снижает ощущение необходимости в жестком контроле.