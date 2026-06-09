Психолог назвал настоящую причину прокрастинации

Психолог-психотерапевт Алевтина Круглова заявила, что прокрастинация никогда не связана с ленью.

«Самые частые корни прокрастинации - это, конечно, перфекционизм. Вот он для нас задирает настолько сильную планку, конечно, что мы сами от этого страдаем, потому что это позиция такая, что да, я лучше сделаю сам, другие сделают плохо, или я в любом случае добьюсь и покажу, и я сделаю это идеально», – пояснила она РИА Новости.

При этом постоянное погружение в соцсети или игры может завышать уровень дофамина. После этого перейти к работе кажется невыносимым.

Ранее «СП» сообщала о том, что отпуска не обязательно должны быть длительными, но регулярными, сказал психиатр.